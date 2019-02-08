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Главное за неделю: смерть Децла и Нацотбор на "Евровидение 2019"

Узнайте, какими новостями из мира шоу-бизнеса запомнилась текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:28
Главное за неделю: смерть Децла и Нацотбор на "Евровидение 2019"
Главное за неделю: смерть Децла и Нацотбор на "Евровидение 2019"
Фото: Сегодня

Сегодня.Lifestyle собрал все самое интересное, что случилось в мире шоу-бизнеса за неделю. 

3 февраля умер российский рэпер Децл, ему было 35 лет

Причина смерти Кирилла Толмацкого пока неизвестна, информация появится по окончанию экспертизы. Смерть Децла вызвала бурю обсуждений со стороны поклонников и его коллег-артистов. Причина в том, что Кирилл Толмацкий скончался внезапно после выступления на частной вечеринке в Ижевске. При этом в одном из ранних интервью Децл признавался, что хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет.

9 февраля в Киеве состоится первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019"

За право представлять Украину на международном конкурсе будут бороться восемь участников. Это группы MARUV, Hypnotunes, LETAY, ЦеШо, YUKO, Brunettes Shoot Blondes, BAHROMA и сольная исполнительница VERA KEKELIA. Второй полуфинал Нацотбора состоится 16 февраля

Тем временем конкурс омрачило недавнее происшествие: одного из участников Нацотбора - исполнителя KHAYAT – жестоко избили в киевском метро.

Стало известно, что церемония награждения "Оскар 2019" пройдет все-таки с ведущими

Организаторы премии решили пригласить в качестве ведущих 14 знаменитостей. Это актеры Аквафина, Дэниел Крейг, Крис Эванс, Вупи Голдберг, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон, Тесса Томпсон и другие. Еще одним ведущим станет дирижер Густаво Дудамель, под его руководством во время церемонии будет звучать Лос-Анджелесский филармонический оркестр. При этом сообщается, что список ведущих еще не полный, остальные имена будут озвучены позже.

Названы номинанты престижной музыкальной премии "Грэмми 2019"

Лидером по числу номинаций стал американский хип-хоп исполнитель Кендрик Ламар – у артиста их восемь. В семи категориях представлен канадский рэпер Дрейк, по пять номинаций у хип-хоп певицы Карди Би, поп-певицы Леди Гаги и Чайлдиша Гамбино. Сама церемония вручения премии пройдет 10 февраля 2019 года.

Режиссера картины "Богемная рапсодия" Брайана Сингера лишили номинации на BAFTA 2019 из-за обвинений в педофилии

В то же время сам байопик остается в номинации "Выдающийся британский фильм". Другие лица, имеющие отношение к кинокартине, также не лишились номинаций. Исполнитель главной роли Рами Малек признался, что его сотрудничество с Сингером было недолгим, но актеру было неприятно работать с ним.
 

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