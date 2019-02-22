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Главное за неделю: смерть Карла Лагерфельда и финал Нацотбора на "Евровидение 2019"

Узнайте, какими новостями из мира шоу-бизнеса запомнилась текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:27

Сегодня.Lifestyle собрал все самое интересное, что случилось в мире шоу-бизнеса за неделю. 

На этой неделе мир моды потрясла новость о смерти легендарного кутюрье Карла Лагерфельда.

Креативный директор Chanel на 86-м году жизни скончался от рака поджелудочной железы. Церемонии прощания с модельером не будет – Карла Лагерфельда кремируют. Уже известно, что управлять Chanel будет его правая рука Виржини Виар. Сегодня.Lifestyle собрал лучшие цитаты легендарного модельера.

Леди Гага рассталась с женихом Кристианом Карино.

В октябре 2018 года пара сообщила о помолвке, но вскоре рассталась. Представитель певицы уточнил, что Леди Гага и Кристиан Карино уже давно не вместе, а разошлись они спокойно и без драм.

В Лондоне состоялась церемония вручения музыкальной премии Brit Awards 2019. Она является британским аналогом американской премии "Грэмми".

Награду Brit Awards за лучший сингл получила песня Дуа Липы и Кельвина Харриса One kiss. Лучшими певцом и певицей стали Джордж Эзра и Джорджа Смит.

Неожиданный рекорд установила Pink. Она стала первым иностранным исполнителем, получившим награду Brit Awards за выдающийся вклад в музыку. Смотрите список победителей и ТОП-20 образов с красной дорожки.

Близится финал Нацотбора на "Евровидение 2019", который состоится уже 23 февраля.

В финал конкурса попали шесть участников: MARUV, YUKO, Brunettes Shoot Blondes, ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA. В результате голосования зрителей и членов жюри определится долгожданный представитель Украины на "Евровидении 2019". Мы подготовили список финалистов с их конкурсными выступлениями.

Церемония вручения премии "Оскар 2019" состоится в ночь с 24 на 25 февраля.

За подготовкой к 91-й церемонии награждения уже пристально следит съемочная группа "Сегодня" – единственная из украинских СМИ. На звание "Лучший фильм года" претендуют 8 кинокартин: "Рома", "Рождение звезды", "Зеленая книга", "Фаворитка", "Черный клановец", "Власть", "Черная пантера", "Богемная рапсодия".

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