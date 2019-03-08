Главное за неделю: смерть Люка Перри и самоубийство Кита Флинта

Узнайте, какими новостями из мира шоу-бизнеса запомнилась текущая неделя

Эта неделя оказалась весьма непростой. Стало известно о смерти Люка Перри и самоубийстве вокалиста The Prodigy Кита Флинта. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости в мире шоу-бизнеса за неделю.

Умер актер Люк Перри, который играл в культовом сериале "Беверли-Хиллз 90210"

28 февраля Люк Перри был срочно госпитализирован и помещен в искусственную кому, но спасти актера не удалось. Люк Перри скончался в 52 года в результате обширного инсульта. В момент смерти рядом находились его родные и близкие.

Примечательно, что перед смертью актера кинокомпания Fox объявила о перезагрузке сериала "Беверли-Хиллз 90210", где в роли Дилана планировали видеть Люка Перри.

Лидер группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

4 марта тело музыканта было найдено в его доме в Эссексе. Причиной самоубийства Кита Флинта могло стать расставание с супругой Маюми Кай. Пара подала на развод и выставила свой дом в Эссексе на продажу по инициативе жены Кита Флинта, а через несколько дней музыкант покончил с собой.

Коллеги по группе признались, что три года назад в одном из интервью Кит Флинт заявил, что покончит с собой как только ему этого захочется. Участники The Prodigy также сообщили, что после трагической смерти Кита Флинта все предстоящие концерты группы в срочном порядке будут отменены.

Названа официальная причина смерти Децла

3 февраля после выступления в Ижевске скончался известный рэпер Децл. В результате экспертизы выяснилось, что артист умер по причине острой сердечной недостаточности, которая является осложнением генетического заболевания сердечно-сосудистой системы. Никаких наркотических веществ в организме Децла, а также телесных повреждений не обнаружено.

Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в измене спустя месяц после свадьбы

Адвокат актера заявил, что Джонни Депп требует от экс-супруги компенсацию в размере 50 млн долларов. Актер пытается доказать, что все обвинения в домашнем насилии, которые ранее против него выдвинула Эмбер – ложь и клевета ради самопиара.

В ответ адвокат Эмбер Херд заявил, что таким образом Джонни Депп пытается заставить молчать его подопечную.

На очередном судебном заседании Джонни Депп собирается доказать, что Эмбер Херд начала изменять ему с миллиардером Илоном Маском спустя месяц после их свадьбы.

Песня Леди Гаги и Брэдли Купера возглавила топ чарта Billboard

Песня Shallow Леди Гаги, которая стала саундтреком к фильму "Звезда родилась", заняла первое место чарта Billboard Hot 100. Поспособствовать успеху могло выступление Брэдли Купера и Леди Гаги на 91-й церемонии вручения премии "Оскар".

Песня уже принесла Леди Гаге две статуэтки "Грэмми", "Оскар" за лучшую оригинальную песню, "Золотой глобус" за лучшую оригинальную песню и премию BAFTA за лучшую оригинальную музыку.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram