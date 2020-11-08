Главное за неделю: смерть Михаила Жванецкого и скандал с Олегом Кензовым
Узнайте самые громкие новости уходящей недели
На этой неделе громких и скандальных новостей было не мало. Ровно как и грустных – умер известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Подробнее о том, что произошло за последние семь дней в мире шоу-бизнеса – читайте в нашем дайджесте.
Бывшая супруга певца Олега Кензова рассказала, что страдала от домашнего насилия. Наталия Ярмоленко призналась, что однажды Кензов взломал ее личную почту, чтобы найти доказательства неверности, а потом стал ее бить.
По мнению Олега Кензова, причиной подобных заявлений его экс-супруги стала злость. Он всячески отрицает ее обвинения.
"Это неправда. Это абсолютная ложь и я еще не слышал ни разу, чтобы бывшая жена говорила что-то нормальное на мужчину, который ее бросил. Злость. Злость, понимаете", – прокомментировал ситуацию Кензов.
Оля Полякова выступила на музыкальном фестивале PaRUS-2020 в ОАЭ. Это событие вызвало бурную реакцию в Сети, поскольку певица выступала на одной сцене со своим давним другом Филиппом Киркоровым.
Их совместное выступление певец назвал "воссоединением Украины и России", что всколыхнуло волнения среди украинских поклонников артистки.
Пресс-служба певицы в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle отметила, что у концерта никакого политического подтекста не было, а Киркоров и Полякова давние друзья. Сама артистка тоже опубликовала эмоциональный пост в Instagram.
Она ответила, что будет выступать где хочет, и что не понимает негодования со стороны пользователей соцсетей.
"Моя позиция четкая и корректная: я буду выступать там, где хочу и с кем хочу, и считаю это возможным для себя. В России я не выступаю. В Дубае я выступаю. Если эта позиция не совпадает с вашей, то это ваши проблемы. Я не собираюсь ее вами согласовывать, обсуждать",– сказала Оля Полякова.
6 ноября стало известно о смерти знаменитого писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Ему было 86 лет.
Директор артиста Олег Сташкевич отметил, что Жванецкого похоронят в Москве, однако попрощаться с артистом смогут далеко не все, так как из-за карантинных ограничений собирать большое количество людей нельзя.
Причина смерти Михаила Михайловича не называется, но известно, что он болел, а незадолго до кончины Жванецкий принял решение прекратить концертную деятельность и уйти со сцены.
Каким был Михаил Жванецкий, читайте в нашем специальном материале по ссылке.
После того, как стало известно, что Дональд Трамп значительно проигрывает Джо Байдену на президентских выборах в США, западные СМИ стали писать, что Мелания Трамп намерена развестись с супругом.
По словам экс-помощницы 50-летней Мелании Трамп – Стефани Волкофф, у президента США и его жены был "деловой брак", а в Белом доме они даже жили в разных комнатах.
"Мелания считает каждую минуту, когда он покинет свой пост и она сможет развестись. Если Мелания попытается унизить его и уйдет, пока он на своем президентском посту, он найдет способ наказать ее", – заявила бывшая сотрудница Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман.
Напомним, что Мелания и Дональд Трамп вместе 15 лет. У них есть общий 14-летний сын Бэррон.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное