Главное за неделю: смерть Михаила Жванецкого и скандал с Олегом Кензовым

Узнайте самые громкие новости уходящей недели

На этой неделе громких и скандальных новостей было не мало. Ровно как и грустных – умер известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Подробнее о том, что произошло за последние семь дней в мире шоу-бизнеса – читайте в нашем дайджесте.

Экс-супруга Олега Кензова обвинила певца в домашнем насилии

Бывшая супруга певца Олега Кензова рассказала, что страдала от домашнего насилия. Наталия Ярмоленко призналась, что однажды Кензов взломал ее личную почту, чтобы найти доказательства неверности, а потом стал ее бить.

Наталья Ярмоленко и Олег Кензов Фото: instagram.com/_dj__madonna

По мнению Олега Кензова, причиной подобных заявлений его экс-супруги стала злость. Он всячески отрицает ее обвинения.

"Это неправда. Это абсолютная ложь и я еще не слышал ни разу, чтобы бывшая жена говорила что-то нормальное на мужчину, который ее бросил. Злость. Злость, понимаете", – прокомментировал ситуацию Кензов.

Оля Полякова выступила вместе с Филиппом Киркоровым и попала в скандал

Оля Полякова выступила на музыкальном фестивале PaRUS-2020 в ОАЭ. Это событие вызвало бурную реакцию в Сети, поскольку певица выступала на одной сцене со своим давним другом Филиппом Киркоровым.

Их совместное выступление певец назвал "воссоединением Украины и России", что всколыхнуло волнения среди украинских поклонников артистки.

Фото: instagram.com/fkirkorov

Пресс-служба певицы в эксклюзивном комментарии Сегодня.Lifestyle отметила, что у концерта никакого политического подтекста не было, а Киркоров и Полякова давние друзья. Сама артистка тоже опубликовала эмоциональный пост в Instagram.

Она ответила, что будет выступать где хочет, и что не понимает негодования со стороны пользователей соцсетей.

"Моя позиция четкая и корректная: я буду выступать там, где хочу и с кем хочу, и считаю это возможным для себя. В России я не выступаю. В Дубае я выступаю. Если эта позиция не совпадает с вашей, то это ваши проблемы. Я не собираюсь ее вами согласовывать, обсуждать",– сказала Оля Полякова.

Смерть Михаила Жванецкого

6 ноября стало известно о смерти знаменитого писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Ему было 86 лет.

Директор артиста Олег Сташкевич отметил, что Жванецкого похоронят в Москве, однако попрощаться с артистом смогут далеко не все, так как из-за карантинных ограничений собирать большое количество людей нельзя.

Михаил Жванецкий Фото: Instagram

Причина смерти Михаила Михайловича не называется, но известно, что он болел, а незадолго до кончины Жванецкий принял решение прекратить концертную деятельность и уйти со сцены.

Каким был Михаил Жванецкий, читайте в нашем специальном материале по ссылке.

Мелания Трамп подает на развод с Дональдом Трампом

Мелания Трамп Фото: Getty Images

После того, как стало известно, что Дональд Трамп значительно проигрывает Джо Байдену на президентских выборах в США, западные СМИ стали писать, что Мелания Трамп намерена развестись с супругом.

По словам экс-помощницы 50-летней Мелании Трамп – Стефани Волкофф, у президента США и его жены был "деловой брак", а в Белом доме они даже жили в разных комнатах.

"Мелания считает каждую минуту, когда он покинет свой пост и она сможет развестись. Если Мелания попытается унизить его и уйдет, пока он на своем президентском посту, он найдет способ наказать ее", – заявила бывшая сотрудница Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман.

Напомним, что Мелания и Дональд Трамп вместе 15 лет. У них есть общий 14-летний сын Бэррон.

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