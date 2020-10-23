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Главное за неделю: смягчение приговора Ефремову и похищение дочки Алены Лоран

Сегодня, 19:50

Узнайте главные новости текущей недели

Вечер пятницы, а это означает, что мы традиционно подводим итоги текущей недели. Если вы пропустили новости из мира шоу-бизнеса (и немножко королевской семьи), можете прочесть наш небольшой обзор – коротко о главном!

У королевы Елизаветы II появился новый официальный портрет

У Ее Величества было много портретов. И вот появился еще один. Фото британской королевы сделано специально для Канады и будет располагаться в правительственных зданиях, школах и посольствах. На снимке Ее Величество позирует в тиаре.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: instagram.com/chrisjacksongetty

Адель объявила о возвращении на телевидение

Певица Адель впервые за долгое время появится на телевидении. Звезда проведет выпуск популярного шоу Saturday Night Live на канале NBC 24 октября. Тут надо сказать, что Адель вообще долгое время не выступала на сцене, и подобное появление на публике сейчас для певицы – редкость.

Певица Адель
Певица Адель
Фото: Getty Images

У Джеффа Бриджеса обнаружили онкологическое заболевание

К неприятным новостям – у знаменитого актера, звезды "Большого Лебовски" Джеффа Бриджеса обнаружили онкологическое заболевание. Но сам актер говорит, что прогнозы положительные! Здоровья, Джефф!

Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Фото: twitter.com/TheJeffBridges

У блогера Алены Лоран хотели похитить дочь

У блогера и телеведущей Алены Лоран хотели похитить дочь, требовали 200 000 долларов! К счастью, Алена узнала об этом заранее. В итоге вместе с правоохранительными органами девушка с семьей участвовала в большой спецоперации. Все закончилось хорошо.

Алена Лоран с дочкой Габриэллой
Алена Лоран с дочкой Габриэллой
Фото: instagram.com/alyona__loran/

Михаилу Ефремову сократили срок наказания

Актеру Михаилу Ефремову смягчили наказание, но от этого ему не особо радостно – срок пребывания в колонии общего режима сократили всего на полгода. Теперь вместо восьми лет в тюрьме, актер проведет там семь с половиной.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Фото: Getty Images

На этом завершаем нашу подборку. Хороших новостей и отличных выходных!

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