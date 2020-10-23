Главное за неделю: смягчение приговора Ефремову и похищение дочки Алены Лоран
Узнайте главные новости текущей недели
Вечер пятницы, а это означает, что мы традиционно подводим итоги текущей недели. Если вы пропустили новости из мира шоу-бизнеса (и немножко королевской семьи), можете прочесть наш небольшой обзор – коротко о главном!
У Ее Величества было много портретов. И вот появился еще один. Фото британской королевы сделано специально для Канады и будет располагаться в правительственных зданиях, школах и посольствах. На снимке Ее Величество позирует в тиаре.
Певица Адель впервые за долгое время появится на телевидении. Звезда проведет выпуск популярного шоу Saturday Night Live на канале NBC 24 октября. Тут надо сказать, что Адель вообще долгое время не выступала на сцене, и подобное появление на публике сейчас для певицы – редкость.
К неприятным новостям – у знаменитого актера, звезды "Большого Лебовски" Джеффа Бриджеса обнаружили онкологическое заболевание. Но сам актер говорит, что прогнозы положительные! Здоровья, Джефф!
У блогера и телеведущей Алены Лоран хотели похитить дочь, требовали 200 000 долларов! К счастью, Алена узнала об этом заранее. В итоге вместе с правоохранительными органами девушка с семьей участвовала в большой спецоперации. Все закончилось хорошо.
Актеру Михаилу Ефремову смягчили наказание, но от этого ему не особо радостно – срок пребывания в колонии общего режима сократили всего на полгода. Теперь вместо восьми лет в тюрьме, актер проведет там семь с половиной.
На этом завершаем нашу подборку. Хороших новостей и отличных выходных!
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