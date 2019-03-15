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Главное за неделю: Снежана Бабкина беременна, а Вера Брежнева сделала скандальное заявление

Узнайте, какими новостями из мира шоу-бизнеса запомнилась текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:05
Главное за неделю: Снежана Бабкина беременна, а Вера Брежнева сделала скандальное заявление
Видео: Сегодня

Эта неделя оказалась весьма насыщенной. Стало известно о беременности Снежаны Бабкиной, помолвке Дженнифер Лопес и других ярких событиях. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости в мире шоу-бизнеса за неделю. 

Сергей Бабкин станет отцом в четвертый раз

Звездным супругам удалось скрывать беременность в течение полугода. Сейчас Снежана Бабкина пребывает на седьмом месяце. Летом у пары родится сын.

40-летний Сергей и 33-летняя Снежана Бабкины уже воспитывают троих детей: старшего сына Илью – от предыдущих отношений Сергея, младшего Артура и дочь Веселину.

Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей

Артистка дала интервью российскому журналисту Вячеславу Манучарову, в ходе которого шокировала своим заявлением: "Я не была украинской певицей".

Аргументировала это Брежнева тем, что она не участвовала ни в одной отечественной "Песне года", а также не имеет песен на украинском языке. Поклонники резко раскритиковали артистку за скандальное заявление, отметив, что "притяженья больше нет".

Дженнифер Лопес выходит замуж в четвертый раз

Певица объявила о помолвке с 43-летним бывшим бейсболистом Алексом Родригесом. Возлюбленный сделал предложение звезде во время совместного отдыха на Багамах и подарил кольцо стоимостью 4,5 миллионов долларов. В сети даже появились фото с помолвки.

Однако после новости о предстоящей свадьбе коллега бейсболиста Хосе Кансеко заявил, что Родригес изменил Лопес со своей бывшей супругой Джессикой, которая уже опровергла эту информацию. Алекс и Дженнифер новость об измене не комментируют.

Оглашены первые победители премии YUNA 2019

Организаторы уже назвали первых победителей в трех номинациях. "Лучший хип-хоп хит" – Bitanga (Alina Pash), "Лучшим электронным хитом" стал Drunk Groove (MARUV and Boosin), а статуэтку за "Лучший менеджмент артиста" получил Юрий Никитин (KAZKA).

Основная церемония награждения YUNA 2019 состоится 22 марта.

MARUV будет поддерживать Сергея Лазарева на "Евровидении 2019"

В прямой Instagram-трансляции MARUV сообщила, что больше не будет участвовать в Нацотборе на "Евровидение". А также заявила, что в этом году собирается поддерживать представителя России Сергея Лазарева.

MARUV также сообщила, что окончательное решение относительно своего фаворита примет лишь после того, как посмотрит выступления всех участников. Кроме того, певица заявила, что выступит в Тель-Авиве в марте.

Напомним, "Евровидение 2019" состоится 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве, Израиль.

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