Главное за неделю: ссора Ризатдиновой и Кота, скандал вокруг группы "Воровайки"

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Главные новости шоу-бизнеса за неделю Фото: Instagram

Текущая неделя запомнится неожиданными новостями из мира шоу-бизнеса. Так, в Украине со скандалом отменили концерты группы "Воровайки", а финалистка "Танців з зірками 2019" Анна Ризатдинова поскандалила с Женей Котом. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Слухи о романе Ксении Мишиной и Владимира Остапчука

В сети заговорили о романе между участниками "Танців з зірками 2019" Ксенией Мишиной и Владимиром Остапчуком, который недавно развелся с женой. Никаких фотоподтверждений данной информации в сети не последовало, а сама Мишина в эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина" заявила, что не поддерживает отношений с коллегой по шоу.

В интервью с ведущими "Ранку з Україною" артистка призналась – того, о чем пишут в СМИ, "к сожалению, не было", чем вызвала яркую реакцию у ведущих.

"К сожалению, мы с Вовой никуда не летали, нигде не целовались и даже не шопились, как об этом писали. Все время я нахожусь в Украине, работаю над многими проектами. Не знаю, кем это было выдумано, но, как минимум, это забавно, – прокомментировала Ксения Мишина.

Напомним, что недавно Владимир Остапчук прокомментировал уход из "Танців з зірками".

Названы имена ведущих Евровидения 2020

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение 2020 назвали имена ведущих. По официальным данным, ведущими шоу стали Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, которые являются весьма популярными в Нидерландах.

Шанталь Янзе 40 лет. Она одна из самых талантливых ведущих Нидерландов. С 2011-го ведущая прошла кастинг на "Голос Нидерландов" и начала вокальную карьеру.

Ян Смит также занимается вокальной деятельностью и ведет телевизионные проекты. Он хорошо известен как певец в Нидерландах, Бельгии, Германии, Австрии и Швейцарии. Кроме этого, он успешный художник.

41-летняя Эдсилия Ромбли стала популярной благодаря победе в талант-шоу Soundmixshow в 1996-м году. Дважды новая ведущая пробовала свои силы на Евровидении и несколько раз представляла результаты голосования национального жюри.

Напомним, что организаторы украинского Нацотбора на Евровидение 2020 ввели новое правило для участников.

В Украине со скандалом отменили концерты российской группы "Воровайки"

Концерты группы "Воровайки" в Украине отменили Фото: Instagram.com

Российская группа "Воровайки" анонсировала выступления в городах Украины: в Одессе – 9 февраля, Днепре – 12 февраля и Николаеве – 14 февраля. Стоит отметить, что коллектив в своем творчестве поддерживает агрессию относительно Украины.

В Киеве локацией для выступления "Вороваек" должен был стать Октябрьский дворец, который уже сделал официальное заявление по этому поводу.

"В связи с сообщениями СМИ о проведении концерта группы "Воровайки" в МЦКИ "Октябрьский дворец" сообщаем: В адрес Октябрьского было направлено письмо о проведении данного события, но Октябрьский дворец отказал в подписании договора о проведении этого мероприятия", – говорится в сообщении.

Не прошли мимо скандала и бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, а также нардеп Владимир Арьев.

Анна Ризатдинова и Женя Кот публично поссорились

"Танці з зірками 2019": победители Ксения Мишина и Женя Кот Фото: instagram.com/misha.k.ua

На днях победитель шоу "Танці з зірками 2019" Женя Кот, который принимал участие в проекте в паре с актрисой Ксенией Мишиной, заявил, что не понимает, как спортсменка Анна Ризатдинова вообще дошла до финала.

"Вообще, для меня удивительно, что она дошла до финала. Несмотря на танцы, потому что это, в принципе, шоу не о танцах, а о людях", – заявил он.

На такой комментарий Анна Ризатдинова ответила достаточно резко. На своей странице в Instagram она отметила, что спорту отдала 17 лет и смогла добиться высот, представляя Украину на международной арене. "Прочитала интервью Жени Кота, и хочу сказать: я 17 лет отдала большому спорту, прежде чем научиться "задирать ногу", и представляла Украину на мировых аренах, не раз поднимала наш флаг и заставляла играть гимн государства. Но тебе не понять, что это такое".

Юрий Бардаш заявил, что в Украине ущемляют русскоязычное население

Продюсер Юрий Бардаш Фото: Facebook-страница Юрия Бардаша

Украинский продюсер и певец Юрий Бардаш, основавший нашумевшую группу "Грибы", дал интервью известному российскому журналисту Юрию Дудю.

В ходе беседы Юрий Бардаш, который родился в Алчевске (Луганская область), прокомментировал ситуацию в Украине. Так, по его мнению, в Украине происходит "беспредел". "Что я наблюдаю в Украине в последние пять лет: я наблюдаю беспредел в этой стране. Это очень тяжелая тема", – говорит артист.

Он также отметил, что не в восторге от отмены русскоязычных школ. С его слов, в Украине ущемляют русскоязычное население.

"Сейчас отменили все русские школы. В Украине 50, или 45 процентов, или 60 русскоговорящих людей, которые выросли, родились, впитали русский язык – это их родной язык. Украина – их страна, но язык их – русский. И чувствуется жесткое давление на этих людей. Вроде бы хочешь что-то сказать, ты сразу "сепаратист", ты сразу "ватник" или там "вышиватник", я не знаю, они понапридумывали столько странных слов. Я глубоко в эту х**ту не влезаю. Просто заходишь в Facebook, там сидит диванное войско и "сыпет" там это все", – заявил Бардаш.

Напомним, что ранее Маргарита Паша резко прокомментировала отношения с участницей из России.

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