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Главное за неделю: суд над Ефремовым и Украина на детском "Евровидении"

Сегодня, 19:00

Узнайте главные новости текущей недели

Уходящая неделя запомнится нам грустными, радостными и даже скандальными событиями. На 105-м году жизни умерла звезда "Унесенных ветром", а звезда сериала "Игра престолов". Софи Тернер родила первенца. Также стал известен результат судебного заседания по делу Михаила Ефремова. Об этом и других важных новостях читайте в нашем материале.

Умерла 104-летняя звезда "Унесенных ветром" Оливия де Хэвилленд

На 105-м году жизни умерла англо-американская актриса, одна из самых популярных и востребованных голливудских актрис 1930-х и 1940-х годов, Оливия де Хэвилленд.

Актриса умерла по естественным причинам в своем доме в Париже. Она жила в Париже более шестидесяти лет. Отметим, что недавно, 1 июля, актриса отпраздновала свое 104-летие.

Оливия Де Хэвилленд
Оливия Де Хэвилленд
Фото: Getty Images

Наиболее знаменитой ролью Хэвилленд стала Мелани Гамильтон-Уилкс в знаменитом фильме "Унесенные ветром" (1939), который считается самым прибыльным фильмом всех времен.

Детское Евровидение-2020 состоится в Польше: Украина примет участие

В этом году Общественный вещатель присоединится к "Детскому песенному конкурсу "Евровидение-2020", который состоится 29 ноября в Варшаве, Польша. Уже в августе будет объявлен национальный отбор для участия Украины в конкурсе.

"Детское Евровидение"
"Детское Евровидение"
Фото: junioreurovision.tv

Умер известный японский дизайнер Кансай Ямамото

Известный японский дизайнер Кансай Ямамото умер в возрасте 76 лет. Смерть дизайнера также подтвердила его дочь Мираи Ямамото на своей странице в Instagram. Кансай Ямомото ушел из жизни 21 июля, однако о его кончине было объявлено только в понедельник, 27 июля.

Дизайнер Кансай Ямамото
Дизайнер Кансай Ямамото
Фото: instagram.com/kansai_yamamoto_official

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер впервые стала мамой

24-летняя британская актриса, звезда "Игры престолов" Софи Тернер и ее 30-летний супруг, музыкант Джо Джонас, впервые стали родителями. У пары родилась девочка. Как говорится в сообщении, малышка появилась на свет еще 22 июля в одной из клиник Лос-Анджелеса, но об этом стало известно только сейчас. Пара пока не комментирует рождение дочери.

Софи Тернер
Софи Тернер
Фото: Getty Images

Больной раком сын Виктора Павлика находится в хосписе

Сын знаменитого украинского певца Виктора Павлика 21-летний Павел, который болен раком, находится в хосписе. Об этом сообщила на своей странице в Facebook его мать, третья жена Павлика Лариса Созаева. Напомним, в течение последних двух лет Павел борется с саркомой.

Лариса Созаева с сыном Павлом
Лариса Созаева с сыном Павлом
Фото: Facebook-страница Ларисы Созаевой

Михаил Ефремов не признал свою вину в смертельном ДТП

Российский актер Михаил Ефремов, который устроил смертельное ДТП в Москве в июне этого года, не признал свою вину. Факт отказа от вины зафиксирован в материалах уголовного дела актера.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Фото: Instagram

Беременная Илона Гвоздева рассекретила пол второго ребенка

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая вскоре во второй раз станет мамой, рассекретила пол малыша. У нее и ее супруга Ивана родится мальчик! Гвоздева опубликовала видео, на котором запечатлен аппарат УЗИ. На ролике танцовщица восторженно комментирует снимок малыша на аппарате.

Танцовщица Илона Гвоздева
Танцовщица Илона Гвоздева
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Суд продлил домашний арест Михаилу Ефремову

В Москве состоялось судебное слушание по уголовному делу Михаила Ефремова, который в июне этого года стал виновником смертельного ДТП. Суд продлил домашний арест Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года. Известно, что первое заседание по существу дела Ефремова состоится 5 августа.

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