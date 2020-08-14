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Главное за неделю: свадьба Добрынина и Квитковой и съемки фильма с Ван Даммом в Киеве

Сегодня, 20:25

Узнайте главные новости текущей недели

Главные новости уходящей недели – Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли роскошную свадьбу, а знаменитый актер Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Киев для съемок боевика.

Не обошлось также и без грустных новостей – на 55-м году жизни скончалась исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова. Кроме этого, умер знаменитый певец и гитарист Трини Лопес.

Об этом и многом другом читайте в нашем материале о главных новостях недели.

Основатель Quest Pistols и "Грибы" Юрий Бардаш женился во второй раз

Украинский продюсер, основатель групп Quest Pistols и "Грибы", "Нервы", а также проекта Луна, Юрий Бардаш, который попал в базу "Миротворца", женился во второй раз. Его избранницей стала 29-летняя модель Елизавета Коцюба.

Юрий Бардаш с женой Елизаветой Коцюбой
Юрий Бардаш с женой Елизаветой Коцюбой
Фото: instagram.com/george.bardash

Антонио Бандерас заразился коронавирусом

Знаменитый актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Бандерас обратился к поклонникам и рассказал, как проходит болезнь. Он сообщил, что вынужден отмечать свой день рождения дома, на самоизоляции.

Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Фото: Getty Images

Дочь Арнольда Шварценеггера родила первенца

30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин и ее 41-летний муж, актер Крис Прэтт, впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали Лайла Мария Шварценеггер-Прэтт.

Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер
Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер
Фото: Getty Images

Мисс Украина Вселенная-2011 Олеся Стефанко родила первенца

Еще одна радостная новость: 32-летняя украинская модель и обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2011" Олеся Стефанко впервые стала мамой. Стефанко опубликовала семейное фото, на котором она позирует вместе со своим супругом Сергеем, а на руках держит маленького сына. В комментариях пару начали поздравлять друзья и подписчики. Стало известно, что малыша назвали Тео.

Олеся Стефанко с мужем и сыном
Олеся Стефанко с мужем и сыном
Фото: instagram.com/olesiastefanko

Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда

Актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, госпитализировали из зала суда. Во вторник, 11 августа, в здании Пресненского суда проходили очередные слушания по делу об аварии с участием артиста. Ранее уже сообщалось, что состояние актера резко ухудшилось накануне суда. Позже у актера диагностировали инсульт.

Актер Михаил Ефремов в суде
Актер Михаил Ефремов в суде
Фото: Getty Images

TARABAROVA рассекретила пол ребенка

Популярная певица TARABAROVA, которая беременна вторым ребенком, рассекретила пол малыша: у певицы родится девочка.

Певица TARABAROVA назвала пол ребенка
Певица TARABAROVA назвала пол ребенка
Фото: instagram.com/tarabarova

Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились

Экс-герой шоу "Холостяк" и ведущий Никита Добрынин женился на своей возлюбленной Даше Квитковой. Пара познакомилась на проекте и стала единственной в истории реалити, кто сыграл свадьбу после окончания шоу. Сегодня. Lifestyle описали все подробности торжества.

Никита Добрынин и Даша Квиткова
Никита Добрынин и Даша Квиткова
Фото: instagram.com/kvittkova

Исполнитель хита La Bamba Трини Лопес умер от осложнений после коронавируса

На 84-м году жизни умер знаменитый американский певец и гитарист мексиканского происхождения Трини Лопес. Артист скончался от коронавирусной инфекции. Он ушел из жизни в Палм-Спрингс, Калифорния.

Трини Лопес
Трини Лопес
Фото: Getty Images

Жена Владимира Преснякова впервые показала округлившийся живот: пара ждет второго ребенка

Не так давно стало известно, что известный российский певец Владимир Пресняков и его супруга, также певица, Наталья Подольская станут родителями во второй раз. Отметим, что в 2015 году у артистов родился первенец Артемий.

На своей странице в Instagram Подольская разместила фото, на котором она с округлившимся животиком позирует в купальнике. Певица подтвердила вторую беременность.

Наталья Подольская
Наталья Подольская
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Жан-Клод Ван Дамм прибыл в Киев для съемок боевика

В Киеве стартовали съемки комедийного боевика для Netflix – The Last Mercenary ("Последний наемник"), с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Актер уже успел прибыть в столицу, а сегодня в Сети появился короткий ролик со съемочной площадки, которая расположилась недалеко от метро "Шулявская".

Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм
Фото: Getty Images

Умерла исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова

На 55-м году жизни в Москве скончалась российская певица Валентина Легкоступова. Певица последние несколько дней не выходила из комы. Ранее ее с черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Артистку в ее квартире обнаружила дочь. На теле женщины были синяки, рядом находился муж, Юрий Фирсов.

Валентина Легкоступова
Валентина Легкоступова
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

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Жан-Клод Ван Дамм Наталья Подольская Михаил Ефремов крис прэтт TARABAROVA Никита Добрынин новости шоу-бизнеса Дарья Квиткова
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