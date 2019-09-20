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Главное за неделю: свадьба Кати Гуменюк и неожиданное заявление Джамалы

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:54
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Фото: Instagram.com

Текущая неделя точно запомнится новостями из мира шоу-бизнеса. Так, Катя Гуменюк (Ассоль) вышла замуж, а Джамала удивила публику заявлением о творческой паузе. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Свадьба Ассоль

Катя Гуменюк и Артем Тараненко
Катя Гуменюк и Артем Тараненко
Фото: instagram.com/assolmusic

19 сентября, украинская певица Катя Гуменюк (Ассоль) вышла замуж за своего возлюбленного Артема Тараненко.

Свадьба Кати Гуменюк прошла в одном из киевских заведений. Ведущими торжества стали звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Одна из самых популярных в Украине певиц Тина Кароль выступила на свадьбе, сама Ассоль вместе с ней спела трогательную композицию "Мужчина моей мечты". Под песню "Вечность", которую спел сам автор и исполнитель MONATIK, молодожены исполнили первый танец.

Под венец Катю Гуменюк вел ее отец. Затем новоиспеченные супруги огласили трогательные клятвы. Ассоль вышла замуж в пышном свадебном платье со шлейфом. Невеста также надела длинную фату и тиару. Фото и видео со свадьбы Ассоль публиковали гости торжества, а сама невеста поделилась ими в Instastories.

Джамала сделает перерыв в карьере

Певица хочет больше времени посвятить мужу Бекиру и забеременеть вторым ребенком.

"Я думаю, что сделаю перерыв для того, чтобы снова родить. Мы будем с радостью ждать пополнения, потому что мне очень хотелось бы иметь большую семью. Например, у моей мамы в семье было 7 детей, а у папы 2 – он и сестра", – признается Джамала.

Артистка также рассказала, как решает конфликты с мужем Бекиром Сулеймановым.

Анастасия Приходько уходит из политики

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько
Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасия Приходько приняла важное решение – уйти из политики и вернуться на сцену. Отметим, что артистка год назад вступила в партию Юлии Тимошенко "Батьківщина". О своем решении завязать с карьерой политика исполнительница заявила на своей странице в Instagram. Она отметила, что для нее этот год был тяжелым и пришло время прощаться с партией "Батьківщина", теперь у нее в планах – возвращение на сцену.

Лилия Подкопаева родила третьего ребенка

Лилия Подкопаева родила дочь
Лилия Подкопаева родила дочь
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

19 сентября 41-летняя украинская гимнастка Лилия Подкопаева стала мамой в третий раз. 

На своей странице в Instagram спортсменка опубликовала первое фото, на котором позирует с новорожденной дочерью. Судя по всему, кадр сделан прямо в роддоме.

"Вселенная", – подписала снимок Лилия Подкопаева и оставила хештег, который свидетельствует о том, что на свет появилась девочка – girlpower (сила девушек).

Анастасия Заворотнюк больна раком

Ровно неделю публику повергла в шок новость о том, что известная российская актриса, 48-летняя Анастасия Заворотнюк, тяжело больна и находится в реанимации. Диагноз звезды "Моей прекрасной няни" – четвертая стадия рака мозга.

По сообщениям инсайдеров, Анастасия Заворотнюк впала в кому, что вызвало серьезные осложнения, а врачи прекратили лечение актрисы. Однако недавно выяснилось, что звезда пошла на поправку и сейчас проходит терапию. Мы собрали всю информацию о состоянии Анастасии Заворотнюк.

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