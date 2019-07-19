Главное за неделю: свадьба Кати Гуменюк и номинанты на Эмми 2019

Узнай, какими новостями запомнится текущая неделя

Главные новости шоу-бизнеса за неделю Фото: Instagram.com

Текущая неделя была насыщенна весьма неожидаемыми, местами – шокирующими новостями из мира шоу-бизнеса. Так, стало известно, что сериал "Сплетница" получит продолжение, а певица Катя Гуменюк, более известна как Ассоль, вскоре выйдет замуж. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Певица Катя Гуменюк назвала дату свадьбы

Новости о том, что вскоре у Кати Гуменюк изменится семейное положение, появились в сети еще год назад. В мае 2018 года избранник певицы Артем Тараненко сделал ей предложение, и поклонники незамедлительно узнали об этом из Instagram.

Все это время помолвленные заканчивали учебу в лондонском Coventry University и были настолько заняты, что организация свадьбы постоянно уходила на второй план. И вот сейчас, когда лекции и экзамены позади, влюбленные наконец смогли назначить дату важного события.

Названы первые победители ОМКФ 2019

ОМКФ 2019 Фото: instagram.com/odesa_film_festival

Международная федерация кинопрессы определила два лучших украинских фильма Одесского международного кинофестиваля, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", – в жанрах короткометражный и полнометражный фильмы.

Лучшим короткометражным украинским фильмом стала картина режиссера Ивана Орленко "В нашей синагоге" (Украина, Франция). Лучшим полнометражным украинским фильмом стала работа режиссера Антонио Лукича под названием "Мои мысли тихие" (Украина). 20 июля состоится закрытие Одесского международного кинофестиваля, и станут известны все обладатели главных наград — статуэток Золотой Дюк. Все самые актуальные новости узнайте в нашей спецтеме ОМКФ 2019.

Объявлены номинанты на премию Эмми 2019

Объявлены номинанты на премию Эмми 2019 Фото: Getty Images

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию Эмми 2019. В этом году сериал "Игра престолов" получил рекордные 32 номинации. Отметим, 71-я церемония награждения американской телевизионной премии Эмми 2019 пройдет 22 сентября в Microsoft Theater. Предлагаем ознакомиться со списком номинантов этого года в нашем материале.

Сериал "Сплетница" получит продолжение

Оригинальный каст "Сплетницы" Фото: Getty Images

Популярный американский сериал "Сплетница" все же получит продолжение. Стриминговый сервис HBO Max покажет спин-офф культового шоу о подростках из частной нью-йоркской школы. Ожидается, что премьера новой "Сплетницы" состоится весной 2020 года. Сериал будет состоять всего из 10 эпизодов, которые выйдут на HBO Max. Уже известны первые интересные подробности сюжета.

В Одессе при загадочных обстоятельствах погиб ведущий Евгений Щербаков

Евгений Щербаков Фото: instagram.com/isherbakovofficial Евгений Щербаков Фото: instagram.com/isherbakovofficial Евгений Щербаков Фото: instagram.com/isherbakovofficial Евгений Щербаков Фото: instagram.com/isherbakovofficial Евгений Щербаков Фото: instagram.com/isherbakovofficial Евгений Щербаков Фото: instagram.com/isherbakovofficial Евгений Щербаков Фото: instagram.com/isherbakovofficial Евгений Щербаков Фото: instagram.com/isherbakovofficial 1/8

Евгений Щербаков умер в Одессе 17 июля. Ведущий из Днепра выпал из окна квартиры на 17-м этаже. Инцидент случился в Одессе около 7 утра. Обстоятельства смерти пока не сообщаются, однако подписчики парня уже обсуждают вероятную причину смерти Евгения Щербакова в комментариях на его странице в Instagram.

Многие считают, что ведущий выпал из окна неслучайно. Евгений Щербаков покончил жизнь самоубийством – так считает большинство пользователей сети, и не безосновательно. Дело в том, что 5 июля 2019 года Евгений Щербаков создал Telegram-канал, где оставлял довольно загадочные посты. В первом сообщении парень пишет: "Считывайте суть моих слов, а не копошитесь в значении каждого из них. Читайте каждое слово, которое я пишу. Каждое. Каждое слово, которое я пишу, имеет значение". Существуют и другие факты, которые так или иначе подтверждают версию пользователей сети – их мы собрали в большом материале.

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