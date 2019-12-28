Главное за неделю: Тина Кароль стала членом жюри Нацотбора, а Наталка Карпа родила дочь

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Главные новости шоу-бизнеса за неделю Фото: Instagram.com

Текущая неделя насыщена позитивными новостями из мира шоу-бизнеса, не считая инцидент с "Мисс Львова 2018", которая в эфире российского телеканала заявила о преследованиях в Украине. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Тина Кароль стала членом жюри Нацотбора на Евровидение 2020

Тина Кароль Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Стало известно имя второго члена жюри, который будет оценивать конкурсантов Национального отбора на Евровидение 2020. В феврале место за судейским столом займет народная артистка Украины Тина Кароль.

Отметим, в 2006 году артистка представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение, который проходил в Афинах, где заняла 7-е место. Тина Кароль уже рассказала, каким видит победителя Нацотбора.

Наталка Карпа стала мамой

Наталка Карпа Фото: instagram.com/natalkakarpa

Популярная украинская певица и телеведущая Наталка Карпа родила дочь. Судя по всему, пополнение в семье произошло ночью 27 декабря. О радостном событии сообщил муж Наталки Карпы, Герой АТО Евгений Терехов, который опубликовал фото новорожденной дочери.

"Мисс Львов 2018" заявила, что ее преследуют в Украине

"Мисс Львов 2018" Наталья Болюх Фото: Instagram.com

"Мисс Львов 2018" Наталья Болюх, которая оскандалилась из-за поездки в Москву, стала героиней российской программы "На самом деле" на "Первом канале" и заявила, что ее преследуют в Украине. По словам Натальи, в аэропорту к ней подошли незнакомые мужчины и вели себя довольно агрессивно.

Кроме того, когда один из гостей студии заявил, что в Украине есть "тупые" и "ничтожественные" люди, при этом на экранах демонстрировали кадры Революции Достоинства, Наталья Болюх сидела молча, позже отметив: "Я все-таки придерживаюсь мнения, что в Украине больше адекватных людей".

Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж

Дочь культового украинского музыканта Андрея Кузьменко, который погиб 2 февраля 2015 года в автокатастрофе, Мария-Барбара вышла замуж за Виктора Тура.

Девушка сыграла роскошную свадьбу, на которую были приглашены представители украинского шоу-бизнеса. Первым фото с торжества показал певец DZIDZIO. Позже Барбара поделилась множеством праздничных снимков, на которых детально можно рассмотреть украшенный в белых тонах зал ресторана и свадебные наряды молодоженов.

Наталья Холоденко впервые показала дочь Вивьен

Наталья Холоденко Фото: instagram.com/kholodenkon

Звездный психолог и телеведущая Наталья Холоденко в марте стала мамой во второй раз – у звезды родилась дочь Вивьен. Кто стал отцом ребенка – Наталья пока предпочитает держать в секрете. А недавно Наталья Холоденко впервые показала лицо дочери Вивьен. Вместе они украсили обложку популярного глянца.

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