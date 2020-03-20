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Главное за неделю: Евровидение-2020 отменили, Харчишин попал в больницу, а MamaRika тайно вышла замуж

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 20:00

На этой неделе стало известно, что Том Хэнкс вылечился от COVID-1, Валерий Харчишин попал в больницу с подозрением на коронавирус, а "Евровидение-2020" отменили. Подробнее о главных событиях читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

Песенный конкурс "Евровидение-2020" отменили

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2020" приняли решения отказаться от проведения и перенести мероприятие на следующий год. Так, согласно официальному заявлению EBU, принято решение на фоне вспышки пандемии коронавируса не рисковать и отменить проведение песенного конкурса в Роттердаме.

"С глубоким сожалением мы объявляем об отмене песенного конкурса "Евровидение-2020" в Роттердаме. За последние несколько недель мы изучили много альтернативных вариантов, чтобы добиться продолжения песенного конкурса. Однако неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе, и ограничения, установленные правительствами участников телерадиовещания и голландской властью, означают, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение", – сказано в сообщении.

Евровидение перенесли на 2021-й год. Официальное заявление:

INSTAGRAM

Также сообщается, что город Роттердам продолжит разговор с организаторами о проведении конкурса песни "Евровидение" в 2021 году.

Представители от Украины на "Евровидении-2020" – группа GO_A – уже знают об отмене песенного конкурса и не отчаиваются. В следующем году Национальный отбор не будет проведен, а GO_A представят Украину в 2021 году.

Том Хэнкс вылечился от коронавируса

Том Хэнкс с супругой Ритой
Том Хэнкс с супругой Ритой
Фото: instagram.com/tomhanks

Голливудского актера Тома Хэнкса и его жену Риту Уилсон выписали из больницы после лечения от коронавируса. На данный момент звезда кино находится в арендованном доме в Австралии, где Хэнкс должен был сниматься в фильме об Элвисе. На своей странице в Instagram актер рассказал о своем самочувствии и о том, как протекает его домашний карантин.

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"Эй, друзья. Хорошие новости: одна неделя после положительного результата теста, во время самоизоляции, симптомы почти одинаковые. Нет лихорадки. Складывание белья и мытье посуды приводит к дрему на диване. Плохие новости: моя жена Рита Уилсон выиграла шесть раздач (карточная игра. – Ред.) Джин Рами подряд и лидирует на 201 очко", – шуточно написал Том.

По стечению обстоятельств звезда взял с собой в Австралию печатную машинку, которая называется Corona.

Печатная машинка Corona
Печатная машинка Corona
Фото: instagram.com/tomhanks

Валерий Харчишин попал в больницу с подозрением на COVID-19

Валерий Харчишин
Валерий Харчишин
Фото: Facebook

Украинский певец и фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин на днях попал в больницу Белой Церкви с подозрением на коронавирус. После возвращения из Италии у музыканта проявились симптомы COVID-19 и он сразу же вызвал скорую помощь. Но коронавирус врачи не подтвердили, а диагностировали у музыканта двухстороннюю пневмонию.

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Так, на своей странице в Facebook певец обнародовал отрицательный результат теста на коронавирус.

"После получения мной второго теста (ПЦР), который окончательно подтвердил отсутствие вируса COVID-19 (коронавирус), меня выписали для продолжения лечения пневмонии в медучреждении по месту жительства. Я с радостью, но со слезой на окне белой церкви, самостоятельно покинул инфекционное отделение в БЦ с видом на ту же самую белую церковь. Итак, для развенчания мифа и обеспечения официального алиби своим друзьям и любимым контактным лицам, публикую результаты моих обоих тестов", – рассказал Валерий.

MamaRika тайно вышла замуж в Таиланде

Свадьба MamaRika и Сергея Середы
Фото: пресс-служба
Свадьба MamaRika и Сергея Середы
Фото: пресс-служба
Свадьба MamaRika и Сергея Середы
Фото: пресс-служба
Свадьба MamaRika и Сергея Середы
Фото: пресс-служба
Свадьба MamaRika и Сергея Середы
Фото: пресс-служба
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Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) тайно вышла замуж за своего возлюбленного и известного одесского комика Сергея Середу. Свадьба состоялась в режиме полной секретности, потому что пара приняла решение, что это событие только для них двоих.

"Мы решили скрыться ото всех и сбежать на остров. Это было принципиально важно для того, чтобы нас ничто не отвлекало и мы принадлежали только друг другу", – рассказывает MamaRika.

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Церемония прошла на пустынном пляже острова Панган (Таиланд). Из присутствующих был только местный тайский житель, который провел таинство обмена клятвами.

По случаю свадьбы MamaRika выпустила клип на песню Maemo, съемки которого прошли в формате абсолютной спонтанности: по счастливому стечению обстоятельств молодожены узнали, что в то же время в Таиланде будут отдыхать их друзья, которые и выступили режиссерами, операторами и стилистами – Максим Дорошенко и Яна Лескова.

Напомним, ранее MamaRika раскрыла подробности своей интимной жизни. Исполнительница призналась, что когда-то у нее были однополые отношения.

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