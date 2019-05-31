Главное за неделю: триумф сериала "Чернобыль" и политическая партия Оли Поляковой

Узнай, какими новостями запомнится текущая неделя

Главные новости недели Фото: Сегодня

Эта неделя оказалась насыщенной весьма неожиданными новостями. Так, стало известно, что Оля Полякова создает собственную политическую партию, а сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым в истории. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Оля Полякова создает политическую партию

Оля Полякова объявила о создании женской партии. Полякова сделала акцент на том, что новая политическая сила не будет представлена на досрочных выборах в Верховную Раду в этом году.

Громкое заявления Оля Полякова сделала во время доклада на Форуме Женского Партнерства, который состоялся при поддержке общественной организации "Ділові Українські Жінки".

Во время своего выступления певица призвала всех женщин к объединению, целью которого является борьба с гендерным шовинизмом в стране и депопуляцией украинского народа, смена старых лиц во власти и ответственность за принятие решений власть имущих.

Смотрите видео о том, что Оля Полякова идет в политику:

Артистка считает, что сейчас женская роль в обществе набирает обороты, ведь представительницы слабого пола, помимо домашних дел, берут на себя ответственность за роль кормилицы и решают важные вопросы.

"Украина – глубоко матриархальная страна. Если женщины такие же члены общества, как и мужчины, то почему мы не можем претендовать на 50% состава в Верховной Раде, а всего лишь на 30%? Я хочу быть лидером женской партии, и мне очень близок этот электорат, ведь на своих концертах я вижу большинство женщин. Они тянут на себе все, еще и подвергаются унижениям со стороны мужчин", – заявила Полякова.

"Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом в истории

Мини-сериал "Чернобыль" завоевал сердца зрителей и стал самым популярным в истории по данным imdb. По информации Forbes, по данным International Movie Data Base мини-сериал "Чернобыль" возглавил рейтинг сериалов всех времен, получивших самую высокую оценку зрителей.

Сериал "Чернобыль" Фото: YouTube

Новый проект от HBO состоит из пяти эпизодов. Режиссером проекта стал швед Юхан Ренко, известный такими работами, как "Викинги", "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие", а также клипами для Мадонны и Рианны. Главные роли в сериале исполняют номинант премии "Эмми" Джаред Харрис ("Корона", "Безумцы"), Стеллан Скарсгорд ("Меланхолия", "Умница Уилл Хантинг") и номинант "Оскара" Эмили Уотсон ("Хилари и Джеки", "Рассекая волны"). Автором сценария и исполнительным продюсером "Чернобыля" выступил Крейг Мейзин ("Белоснежка и охотник 2").

Кит Харингтон лечится от алкоголизма

Знаменитый британский актер Кит Харингтон после завершения финальной части культового сериала "Игра престолов" не справился с эмоциональным выгоранием и вынужден был поехать на лечение в реабилитационный центр Коннектикута. Там "Джон Сноу" будет бороться с алкогольной зависимостью и депрессией.

Смотрите видео о том, как Кит Харингтон устроил пьяный дебош:

Как информирует издание Page Six, такой эмоциональный удар знаменитый актер получил после завершения проекта HBO, ведь он там провел около 10 лет и теперь тяжело принять, что важный этап в его жизни завершился. Сейчас Кита Харингтон поддерживает его супруга Роуз Лесли, которая также ранее принимала участие в съемках сериала.

Настя Каменских и Потап отправились в медовый месяц

После свадьбы под Киевом популярные артисты Потап и Настя Каменских отправились наслаждаться свадебным путешествием в Турцию. Увлеченные друг другом молодожены не забывают о своих подписчиках и радуют новыми фото и видео.

"В голове и сердце только радость и счастье и любовь, стараюсь работать, но совсем не получается – не хочу, живу, смеюсь, люблю", – признается Потап.

Подробнее смотрите в сюжете:

Регина Тодоренко и Влад Топалов устроят свадьбу

Звездная пара расписалась осенью прошлого года, и у них родился сын, но теперь они решили устроить пышное торжество. Об этом сообщила Регина Тодоренко на своей странице в Instagram.

"Да! Да! Да! Я выхожу замуж! Официально мы с Владом Топаловым поженились еще в октябре, а сейчас мы готовимся к большому торжеству! Все подробности моей подготовки к свадьбе ищите в новом номере журнала ОК!", – написала певица.

Смотрите видео о грядущей свадьбе:

А на днях Регина Тодоренко еще и показала свадебное платье.

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