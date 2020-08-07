Главное за неделю: у Виктора Павлика умер сын, а Михаил Ефремов не признал вину в ДТП

Узнайте главные новости текущей недели

Уходящая неделя запомнится не самыми позитивными событиями в мире шоу-бизнеса. К примеру, в начале недели общество потрясла новость о том, что телеведущую Анастасию Луговую избили и пытались изнасиловать в поезде. Заканчивается текущая неделя также на очень грустной ноте – из жизни ушел 21-летний сын украинского певца Виктора Павлика. Но были и позитивные моменты.

Более подробно о главных новостях недели читайте в материале Сегодня.Lifestyle.

Телеведущую Анастасию Луговую избили и пытались изнасиловать в поезде

Украинскую телеведущую Анастасию Луговую избили и пытались изнасиловать в поезде Мариуполь – Киев. На женщину напали ночью в купе, где она находилась вместе с маленьким сыном. Все произошло 31 июля около трех часов ночи. Анастасия проснулась от ударов по голове. По ее словам, неизвестный мужчина, на котором из одежды было только нижнее белье, пробрался к ней в купе и начал ее избивать.

Женщине удалось спасти себя и ребенка, а неизвестного арестовала полиция, когда поезд прибыл в Киев.

Телеведущая Анастасия Луговая Фото: instagram.com/nastyalugova

Победитель Евровидения-2015 Монс Сельмерлев с женой потеряли ребенка

Еще одна грустная новость недели – Монс Сельмерлев, который стал победителем "Евровидения-2015", и его жена Кьяра потеряли ребенка. У супруги артиста случился выкидыш. Отметим, что у Монса и Кьяры есть сын Альберт, который родился в мае 2018 года. В 2019 году пара поженилась.

Монс Cельмерлев с семьей Фото: instagram.com/manszelmerlow

Наталья Могилевская с размахом отпраздновала 45-летие

Наталье Могилевской исполнилось 45 лет. Свой день рождения певица отметила в одном из киевских ночных клубов, куда пригласила популярных звезд украинского шоу-бизнеса. Среди них были Влад Яма, Ирина Билык, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, TAYANNA, Оля Полякова и даже Григорий Чапкис.

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

После вечеринки гости делились фото и видео в соцсетях.

Суд арестовал жену найденного расчлененным рэпера из Украины Энди Картрайта

Жену рэпера из Украины Энди Картрайта, найденного расчлененным в квартире, отправили под арест на два месяца – до 30 сентября. Такое решение принял Петербургский суд.

Напомним, гражданская жена Картрайта Марина Кохал подозревается в том, что расчленила тело рэпера и разложила его по пакетам, которые спрятала в квартире, где пара проживала с их двухлетним сыном. Останки Картрайта нашли спустя несколько дней после его смерти. Причину смерти артиста до сих пор не установили. Марина была задержана в Санкт-Петербурге.

Украинскую модель избили в Турции

Недавно Сеть шокировало известие об избиении в Турции 23-летней украинской модели – Дарьи Кирилюк. По словам девушки, она отдыхала в компании своего молодого человека и друзей, когда на нее напала охрана местного пляжа. Девушка намерена судиться с владельцем пляжа.

Дарья Кирилюк. Фото: instagram.com/dariakyryliuk

Михаил Ефремов на суде отказался признавать свою вину в ДТП

5 августа в Пресненском суде Москвы прошло заседание по уголовному делу о смертельном ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова. Напомним, в результате аварии погиб курьер Сергей Захаров, в автомобиль которого врезался Ефремов.

На вопрос судьи о том, признает ли Ефремов свою вину, он ответил, что ничего не помнит.

Михаил Ефремов Фото: Getty Images

Умер 21-летний сын Виктора Павлика

На 22-м году жизни умер младший сын украинского певца Виктора Павлика – Павел. Несколько лет юноша боролся с онкологическим заболеванием, но в июне этого года временно отказался от лечения, чтобы восстановить организм.

Заболевание Павлу диагностировали в 2018 году. С тех пор он перенес операцию, 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Однако побороть тяжелую болезнь ему все же не удалось.

Виктор Павлик с сыном Павлом Фото: Facebook-страница Виктора Павлика

Евровидение "переезжает" в США: создана американская версия конкурса

У международного песенного конкурса "Евровидение" теперь появился аналог – Американский песенный конкурс, который пройдет в США в 2021 году.

Правила остаются такими же, как и на "Евровидении": участники нескольких штатов будут бороться за победу в двух полуфиналах и финале. Победителя будут выбирать профессиональное жюри и зрители путем смс-голосования.

Конкурс "Евровидение" Фото: eurovision.tv

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