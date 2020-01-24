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Главное за неделю: участники Нацотбора 2020 и новый скандал вокруг принца Гарри и Меган Маркл

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Главные новости шоу-бизнеса за неделю
Фото: Getty Images, Instagram.com

Текущая неделя насыщена яркими новостями из мира шоу-бизнеса. Так, Украина обсуждает участников Нацотбора на Евровидение 2020. Кроме того, стало известно, кто будет вручать Оскар в этом году. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Участники Нацотбора на Евровидение 2020

Участники Нацотбора на Евровидение 2020
Участники Нацотбора на Евровидение 2020
Фото: stb.ua

Чуть больше двух недель осталось до старта Национального отбора на Евровидение 2020. Организаторы уже объявили полный список участников конкурса, в этом году их 16. Многие из них давно знакомы зрителям, среди них KHAYAT, Katya Chilly, Jerry Heil, Элина Иващенко и другие. А 22 января состоялась жеребьевка, в результате которой определился порядок выступлений артистов в полуфиналах.

Известно, кто будет вручать Оскар 2020

"Оскар 2020"
"Оскар 2020"
Фото: Сегодня

Американская киноакадемия назвала имена звезд, которые в этом году будут вручать статуэтки "Оскар" во время церемонии 9 февраля. Первая часть списка презентеров опубликована на официальном сайте киноакадемии. Заветные статуэтки будут вручать обладатели прошлогодних актерских "Оскаров".

Меган Маркл и принц Гарри пригрозили судом канадским СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые сейчас пребывают в Канаде, снова развернули судебное разбирательство с прессой. На этот раз поводом послужил снимок, который фотографы тайно сделали во время прогулки герцогини с сыном Арчи Харрисоном в канадском парке. Экс-актриса не знала о том, что за ней следят фотографы, и очень разозлилась на опубликованные кадры в Сети без ее ведома.

В итоге Меган Маркл и принц Гарри уже направили письмо канадским репортерам, в котором пригрозили судебным разбирательством.

Тимур Мирошниченко стал отцом во второй раз

19 января ведущий программы "Зiрковий шлях" на телеканале "Украина" Тимур Мирошниченко во второй раз стал отцом. У знаменитости родился сын по имени Марко. Его супруга Инна уже опубликовала первые фото новорожденного малыша. Жена звездного ведущего также призналась, что вторые роды для нее были очень легкими, по сравнению с рождением дочки Мии. Все интересные подробности и фото здесь.

Скандал на шоу "Голос країни 10"

Василиса Старшова
Василиса Старшова
Фото: Instagram

19 января стартовал юбилейный сезон вокального шоу "Голос країни 10". Сразу после первого эфира новоиспеченная участница проекта попала в центр скандала. Оказалось, что Василиса Старшова попала в базу "Миротворца".

Участница группы "Ленинград" Василиса Старшова рассказала звездным тренерам, что она родом из Санкт-Петербурга и приехала в Украину получить новый опыт. К девушке развернулись все судьи, и она выбрала в качестве наставника молдавского исполнителя Дана Балана. Но впоследствии оказалось, что певица посещала оккупированный Крым, за что попала в базу "Миротворца".

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