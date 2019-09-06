Главное за неделю: Ukrainian Fashion Week 2020 и скандал вокруг личной жизни Виктора Павлика

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

Главные новости шоу-бизнеса за неделю Фото: Getty Images, vogue.ua, Instagram.com

На текущей неделе произошло много громких событий. Так, в Киеве прошло важное мероприятие в мире моды и шоу-бизнеса – Ukrainian Fashion Week 2020, а вот концерт Таисии Повалий во Дворце "Украина" не состоится. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

Ukrainian Fashion Week 2020

Ukrainian Fashion Week 2020 Фото: vogue.ua

4 сентября завершилось громкое событие в мире моды – Ukrainian Fashion Week сезона весна-лето 2020. В стенах "Мыстецкого Арсенала" свои коллекции презентовали ведущие дизайнеры Украины – Артем Климчук, FROLOV, Кристина Бобкова, Gasanova, Лилия Пустовит, ROUSSIN by Sofia Rousinovich и многие другие.

Среди приглашенных гостей было много звезд, которые удивляли присутствующих своими яркими и стильными луками, а именно: Ольга Фреймут, Екатерина Кухар, Алина Паш, Катя Осадчая, Анатолий Анатолич, Полина Логунова. По итогам показов главные модники страны еще долго будут обсуждать сформировавшиеся тренды осени 2019. Сегодня.Lifestyle также предлагают посмотреть, какие коллекции Недели моды стали топовыми.

Скандал вокруг личной жизни Виктора Павлика

Экс-супруга Виктора Павлика опубликовала пост о его изменах и добавила фото обнаженного певца. Лариса Созаева утверждала, что нынешняя возлюбленная с ним из финансовых соображений. В свою очередь Екатерина Репяхова эмоционально ответила на обвинения, заявив, что слова бывшей жены Виктора Павлика не соответствуют действительности.

Однако на следующий день Лариса Созаева удалила скандальный пост и заявила, что ее запугали.

Концерт Таисии Повалий во Дворце "Украина" не состоится

Концерт Таисии Повалий в Киеве был запланирован на 10 декабря 2019 Фото: Instagram/tpovaliyofficial

Скандальная украинская певица Таисия Повалий в конце июля анонсировала концерт в Украине. Это должно было быть первое за долгое время выступление артистки в Киеве, ведь последние годы она регулярно выступает на территории РФ.

Однако вскоре представители Дворца "Украина" заявили, что не получали информации о концерте и афиш, так как не являются его организаторами. Еще чуть позже директор Дворца "Украина" Роман Недзельский назвал выступление певицы провокацией и не подтвердил новость о грядущем концерте.

А 4 сентября прошел брифинг, в рамках которого Роман Недзельский заявил, что концерт Таисии Повалий во Дворце "Украина" не состоится. По его словам, они с Игорем Лихутой – продюсером певицы, который также является ее мужем, не нашли компромисса. Таисия Повалий должна была четко ответить на главные вопросы, которые интересуют общество: где она живет, как относится к сложившейся ситуации между Украиной и РФ, а также помогает ли военным.

Недзельский также сообщил, что на 10 декабря (именно на эту дату был анонсирован концерт Повалий) уже запланированы другие мероприятия.

Кевин Харт попал в ДТП

Американский актер Кевин Харт попал в аварию в Малибу и получил серьезные травмы позвоночника. По информации СМИ, актер перенес операцию на позвоночнике, но он до сих пор ограничен в движениях. Медики заявили, что он поправится, но пока неизвестно, сколько времени займет период реабилитации.

Стоит отметить, что артист сидел на пассажирском кресле винтажного спортивного автомобиля Plymouth Barracuda 1970 года, а за рулем был 28-летний водитель Джаред Блэк, который по непонятным причинам не справился с управлением и не вписался в поворот. Из-за этого машину снесло с дороги.

Умер фотограф Питер Линдберг

Питер Линдберг умер Фото: Getty Images

Сообщение о его смерти появилось в официальном Instagram-аккаунте Линдберга. Фотографу было 74 года. Один из последних его проектов – сентябрьский номер британского Vogue, вышедший под руководством герцогини Сассекской Меган Маркл. Для него он снял 15 героинь – сильных женщин, от спортсменок до политиков, меняющих этот мир к лучшему.

Мировая популярность к Питеру Линдбергу пришла в начале 1990-х годов, когда Анна Винтур попросила его снять супермоделей в легендарном кадре, где девушки позируют в простых белых сорочках с мужского плеча. Его работы находятся в коллекциях Центра Помпиду в Париже и музея Виктории и Альберта в Лондоне.

Незадолго до новости о смерти любимого фотографа звезд известная актриса Ума Турман разместила в своем микроблоге фото, сделанное Питером Линдбергом.

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