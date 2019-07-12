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Главное за неделю: в Украине стартовали грандиозные ОМКФ и Atlas Weekend

Узнай, какими новостями запомнится текущая неделя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:15
Atlas Weekend 2019
Atlas Weekend 2019
Фото: facebook.com/atlasweekend

Текущая неделя дала старт таким грандиозным событиям, как ОМКФ и Atlas Weekend 2019. Кроме того, появились весьма неожиданные, местами – шокирующие новости из мира шоу-бизнеса. Так, стало известно, что Хейден Панеттьер была подвержена домашнему насилию, а Меган Маркл с сыном попали в объективы папарацци во время неофициального выхода в свет. Сегодня.Lifestyle собрали главные новости шоу-бизнеса за неделю.

В Киеве проходит Atlas Weekend 2019

10 июля на Atlas Weekend 2019 выступили Black Eyed Peas и Том Оделл
10 июля на Atlas Weekend 2019 выступили Black Eyed Peas и Том Оделл
Фото: facebook.com/atlasweekend

Украинский музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2019 набирает оборотов. Уже на главной сцене выступили хедлайнер первого дня София Ротару, которую уличили в использовании фонограммы, а также самые ожидаемые гости второго дня – Black Eyed Peas. Фестиваль продлится до 14 июля. Как проходит Atlas Weekend 2019 – узнайте на Сегодня.Lifestyle.

В Одессе стартовал ОМКФ 2019

ОМКФ 2019
ОМКФ 2019
Фото: instagram.com/odesa_film_festival

12 июля стартовал Одесский кинофестиваль 2019, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина". Отметим, что это кинособытие пропустить нельзя, так как 10-му юбилейному фестивалю есть, чем вас удивить. Среди звездных гостей – Катрин Денев, Майкл Ли, а также звезда популярного сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн.

Церемонию открытия ОМКФ 2019 можно посмотреть на Сегодня.Lifestyle

Правила участия в детском Евровидении изменены

Организаторы детского Евровидения 2019 изменили правила для участников
Организаторы детского Евровидения 2019 изменили правила для участников
Фото: instagram.com/junioreurovisionofficial

8 июля стартовал прием заявок на участие в международном песенном конкурсе детское Евровидение 2019. НОТУ изменила правила участия в отборе, что, очевидно, связано со скандалом вокруг певицы MARUV. В договоре, который должны подписать потенциальный победитель отбора и Национальная общественная телерадиокомпания Украины, появились новые пункты. В них говорится о том, что в случае, если участник выступал на территории России после 1 января 2014 года, то он может быть исключен из конкурса на любом этапе. 

Неофициальный выход Меган Маркл с сыном

Меган Маркл с сыном Арчи
Фото: instagram.com/meghan_and_harry
Меган Маркл с сыном Арчи
Фото: instagram.com/meghan_and_harry
Меган Маркл с сыном Арчи
Фото: instagram.com/meghan_and_harry
Меган Маркл с сыном Арчи
Фото: instagram.com/meghan_and_harry
Меган Маркл с сыном Арчи
Фото: instagram.com/meghan_and_harry
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На днях Меган Маркл заметили на публике с сыном Арчи. Супруга принца Гарри появилась в повседневном наряде и явно не рассчитывала, что ее смогут запечатлеть фотографы.

Стало известно, что Меган Макрл появилась на матче поло в частном клубе Billingbear Polo Club в Уокингеме. Кроме нее, на мероприятии появилась герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон со своими детьми, которые тоже попали в объектив.

Новые подробности избиения Хейден Панеттьер

Хайден Панеттьери и ее бойфренд Брайан Хикерсон
Хайден Панеттьери и ее бойфренд Брайан Хикерсон
Фото: Getty Images

Голливудскую актрису, экс-невесту Владимира Кличко Хейден Панеттьер жестоко избил ее новый бойфренд. 10 июля состоялось первое судебное заседание, во время которого обнародовали новые детали избиения звезды. 

Полицейская отметила, что спор у пары возник еще в баре, который расположен неподалеку от квартиры Хейден Панеттьер. Уже у дверей дома Брайан Хикерсон начал избивать актрису. Из-за криков девушки соседи вызвали полицию. Актриса призналась, что они пили алкоголь в баре и поссорились.

Выяснилось, что Брайан Хикерсон трижды ударил возлюбленную по лицу. От последнего удара у нее из носа пошла кровь, однако нападающий на этом не остановился. Когда Хайден Панеттьери пыталась подняться в спальню, он схватил ее за шею. Актриса начала сопротивляться, поэтому Брайан Хикерсон взял ее за волосы и лицо и потянул в другую комнату. Стало известно, сколько лет тюремного заключения грозит обидчику.

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