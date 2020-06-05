Главное за неделю: внезапная смерть украинского певца и беременность Илоны Гвоздевой

Узнайте, какими новостями запомнится текущая неделя

На этой неделе стало известно, что из жизни внезапно ушел молодой украинский музыкант Руслан Егоров, а участница "Танців з зірками" Илона Гвоздева станет мамой во второй раза Подробнее о главных событиях читайте в подборке Сегодня.Lifestyle.

Внезапно умер музыкант Руслан Егоров

Украинский певец Руслан Егоров Фото: facebook.com/adu.dennis

В ночь на 2 июня скончался 36-летний украинский музыкант Руслан Егоров. Причиной внезапной смерти джазового исполнителя стал сердечный приступ.

О смерти основателя популярного джазового коллектива "Квартет Руслана Егорова" сообщила его сестра Илона Ковальчук. По словам женщины, последний раз она разговаривала с братом в ночь на 2 июня.

Она не стала раскрывать детали разговора, однако призналась, что за три минуты после тревожного звонка вызвала бригаду скорой помощи. Илона приехала к брату через 15 минут, однако медики уже не смогли спасти Руслана.

"Этой ночью перестало биться сердце самого дорогого для меня человека, моего любимого родного старшего брата, Руслана Егорова... Не хватает слов, чтобы передать всю боль и горе моей семьи. По предварительным данным это сердечный приступ", – написала младшая сестра музыканта.

Илона Гвоздева беременна во второй раз

Танцовщица Илона Гвоздева Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Участница "Танців з зірками 2019" Илона Гвоздева, с которой танцевал Владимир Остапчук, беременна. Танцовщица несколько месяцев скрывала свое положение и наконец решила публично сообщить, что ждет второго ребенка.

Илона Гвоздева опубликовала в Instagram фото, на котором продемонстрировала округлившийся живот. Очевидно, она родит в ближайшее время. Танцовщица почувствовала изменения в себе еще во время отдыха в Доминикане. Именно тогда ей постоянно снились сны про рыбалку, а вокруг себя она наблюдала большое количество аистов.

Через неделю после возвращения из отпуска в Киев Гвоздева начала чувствовать резкие изменения внутри себя, хотя все тесты были отрицательные.

Бельгийский принц болен коронавирусом

Принц Иоахим Фото: instagram.com/eugeniagaravani

Бельгийский принц Иоахим заразился опасным недугом – коронавирусом. 26 мая наследник престола отправился на стажировку в Испанию, где на вечеринке и подхватил COVID-19. 28-летний принц сдал тест, который оказался положительным.

Племянник бельгийского короля Филиппа через два дня после прибытия в Испанию отправился на вечеринку в южный город Кордова. Там присутствовали 27 человек, что противоречит закону Испании, ведь в условиях пандемии разрешено собираться до 15 человек.

У принца Йоахима болезнь проходит без осложнений, с легкими симптомами коронавируса. Полиция начала расследование по факту вечеринки.

Кейт Миддлтон подает в суд на прессу

Супруга принц Уильяма Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон готовит судебный иск на британскую прессу. Напомним, что на прошлой неделе журнал Tatler опубликовал статью о герцогине и про ее отношения с Меган Маркл, в которой якобы она возмущается касательно выхода экс-актрисы и принца Гарри из королевской семьи. Супруга принца Уильяма была разгневана этой информацией и теперь намерена судиться.

Кенсингтонский дворец направил официальное письмо британскому таблоиду Tatler с просьбой удалить статью "Екатерина Великая", в которой раскрывают подробности конфликтов герцогини Кембриджской с Меган Маркл.

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