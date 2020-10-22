Главред Vogue Анна Винтур развелась с супругом после 16 лет брака – СМИ

Роман пары начался в 1999 году, когда они оба состояли в браке

Главный редактор американского Vogue, 70- летняя Анна Винтур развелась со своим супругом, американским миллионером и бизнесменом в сфере телекоммуникаций, 74-летним Шелби Брайаном после 16 лет брака, сообщает Page Six.

Ранее сообщалось, что отношения между парой поутихли, и что их не видели вместе на публике в течение некоторого времени. Теперь же стало известно, что супруги расстались.

Пока неясно, что стало причиной развода, но есть предположение, что Шелби вернулся к своей бывшей жене Кэтрин Брайан, чей муж, инвестиционный банкир Дэймон Меззакапа, умер в 2015 году.

Говорят, что отношения Винтур и Брайана начали портиться еще в 2013 году после того, как выяснилось, что он задолжал Налоговой службе США около 1,2 миллиона долларов по неуплате налогов.

Анна Винтур Фото: Getty Images

"Прошло много времени с тех пор, как их видели вместе", – сказал тогда инсайдер.

Также Page Six сообщает, что Винтур была замечена в феврале этого года на ужине с британским актером Биллом Найи, и она буквально "светилась рядом с ним". Пара – хорошие друзья, их также замечали на спектаклях в Лондоне и Нью-Йорке.

Анна Винтур и Шелби Брайан начали встречаться в 1999 году, при этом они оба тогда еще были в браке, но вскоре расстались со своими половинками. Пара поженилась в 2004 году. Для Винтур этот брак был вторым – она была замужем за Дэвидом Шаффером, у пары есть двое детей: 35-летний сын Чарли и 33-летняя дочь Кэтрин.

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