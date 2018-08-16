Глоток свободы: Сергей Шнуров и Матильда официально развелись

Сергей Шнуров и его жена Матильда отныне официально не состоят в браке

Сергей Шнуров и его теперь экс-жена Матильда. Фото: instagram.com/fan.mshnurova

Лидер российского коллектива "Ленинград" Сергей Шнуров, который выпустил скандальный клип с Глюк'Ozой, и его уже бывшая жена Матильда официально развелись. Об этом последняя сообщила на своей странице в Instagram.

На опубликованном снимке запечатлено свидетельство о расторжении брака. По словам самой Матильды, фото она выложила для того, чтобы "избежать дурных домыслов и слухов". Также экс-супруга Шнура отметила, что все нажитое за годы совместного проживания имущество они разделили по обоюдному согласию.

Свидетельство о разводе Сергея и Матильды Шнуровых Фото: instagram.com/mshnurova

О намерении развестись Шнуровы сообщили еще в мае нынешнего года. По словам Сергея, инициатором выступила Матильда, с которой они прожили вместе 11 лет.

Напомним, ранее в откровенном интервью изданию Rolling Stone знаменитый голливудский актер Джонни Депп рассказал о своем скандальном разводе с актрисой Эмбер Херд. 55-летний актер признался, что чувствовал себя "опустошенным".