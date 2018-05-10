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Глубокое декольте и бриллианты: Ирина Шейк на Каннском кинофестивале

Волосы модель собрала в небрежный пучок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Ирина Шейк. Фото: AFP
Ирина Шейк. Фото: AFP

Ирина Шейк после бала Института костюма Met Gala, на котором она появилась в компании возлюбленного Брэдли Купера, отправилась во Францию.

8 мая на Лазурном берегу стартовал 71-й Каннский кинофестиваль. Во второй день киносмотра на фестивале представили фильм "Yommedine" египетского режиссера Эй. Б. Шоуки.

Для красной дорожки Ирина Шейк выбрала черное платье с глубоким декольте и асимметричной юбкой от TWINSET.

Элегантный и сексуальный образ Шейк дополнило колье и серьги с бриллиантами от Chopard. Волосы модель собрала в небрежный пучок.

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Ирина Шейк
Фото: AFP
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Ирина Шейк
Фото: AFP
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Ирина Шейк
Фото: AFP

Жюри основного конкурса возглавляет в этом году Кейт Бланшетт. Оценивать новые работы будут – Кристен Стюарт, Леа Сейду, Дени Вильнев, Андрей Звягинцев, Чанг Чен, Ава Дюверней, Робер Гедигян и Хадья Нин.

Напомним, Кейт Бланшетт удивила выбором наряда. Актриса в Каннах повторила свой образ четырехлетней давности. Кейт выбрала элегантное платье с кружевом от Armani Prive, в котором в 2014 году позировала на премии "Золотой глобус".

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Источник: "Сегодня"

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