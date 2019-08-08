Глюкоза прокомментировал развод с мужем

Российская певица в шутку принялась делить имущество с мужем

Несколько недель назад в прессе появились слухи, что 33-летняя российская певица Глюкоза разводится с 46-летним мужем Александром Чистяковым. Поговаривали, что певица больше не носит обручальное кольцо, а ее супруга и вовсе заметили в ресторане с незнакомкой.

Певица решила не изводить поклонников и прокомментировала расставание с мужем. Подошла к этому моменту творчески и записала видео, во время которого набрала по видеосвязи Александра.

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"А ты знаешь что мы с тобой, оказывается, разводимся...? И, видимо, совсем скоро", – обратилась артистка к мужу.

Также шуточно супруги принялись делить имущество и договорились – кто первый добежит до дома, тот все забирает. Юмор Глюкозы оценили поклонники и сразу же успокоились, ведь 15-летнему браку певицы ничего не угрожает.

Тем временем в жизни одной из подруг Глюкозы – Ксении Собчак – счастливые изменения. После развода с Максимом Виторганом ведущая собирается замуж за режиссера Константина Богомолова.

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