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Go_A прокомментировали свою победу в Нацотборе на Евровидение-2020

Финал Национального отбора на Евровидение-2020 состоялся 22 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:26

Победителями украинского Нацотбора на "Евровидение-2020", финал которого состоялся 22 февраля, стала электро-фолк группа Go_A. Музыканты признались, что победа стала для них настоящей неожиданностью.

Go_A
Go_A
Фото: instagram.com/eurovision.ua

Минувшим вечером мы узнали имя исполнителя, который отправится в Нидерланды представлять Украину на международном песенном конкурсе. Электро-фолк группа Go_A с украиноязычной песней Solovey завоевала максимальное количество баллов от зрителей и судейского корпуса, обойдя остальных конкурентов.

Всего за победу боролись шесть артистов, которые определились в результате первого и второго полуфиналов: KRUТЬ, Go_A, Jerry Heil, TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod.

Участники коллектива Go_A признались, что для них победа стала полной неожиданностью. "Мы ожидали, что мы сделаем что-то важное сегодня, но не ожидали победу. Мы надеялись на нее, мы верили в себя до последнего, но не все от нас зависело. Все, что от нас зависело, мы сегодня сделали, и мы очень благодарны, что это оценили", – прокомментировала триумф вокалистка Катя Павленко.

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Артистка также добавила, что результаты финала превзошли ее самые заветные мечты и что вся группа рада, что на "Евровидении-2020" в Роттердаме прозвучит песня на украинском языке.

Согласно турнирной таблице, в финале Национального отбора второе место занял KHAYAT, а третье – KRUТЬ. Аутсайдером оказалась популярная певица Jerry Heil.

Смотрите подробности украинского Нацотбора на "Евровидение-2020":

Ранее мы рассказывали, как прошел финал Нацотбора на "Евровидение-2020".

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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