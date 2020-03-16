GO_A вошли в пятерку фаворитов Евровидения-2020

Прогнозы букмекеров не совпадают со зрительским голосованием

Несмотря на вспышку эпидемии, организаторы песенного конкурса "Евровидение-2020" пока не спешат отменять мероприятие и готовятся к нему полным ходом. Тем временем букмекеры уже поделились своими прогнозами и пророчат победу представительнице Болгарии Victoria. Украина пока в списке занимает 27-е место.

Но вот мнение зрителей "Евровидения" значительно разнится с оценкой экспертов. Они пророчат представителям от Украины – группе GO_A – седьмое место в десятке лидеров. Так, в онлайн-голосовании, опубликованном на официальном сайте конкурса, фанаты конкурса активно голосуют за своего кумира. Таким образом группа Go_A оказалась на седьмом месте, а лидирующую позицию занимает литовская группа The Roop. Десятку фаворитов в зрительном списке замыкает представитель Германии Бен Долич.

Смотрите, как прошел финал Нацотбора на "Евровидение-2020":

Важно отметить, что Go_A стали первыми победителями Национального отбора, которые будут исполнять на песенном конкурсе "Евровидение" песню на украинском языке. Вокалистка Екатерина Павленко также поделилась образом, созданным специально для выступления в Роттердаме.

Ранее мы писали, что представители России на "Евровидении-2020" нарушили правила конкурса.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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