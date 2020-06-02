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Годовщина коронации Елизаветы II: Букингемский дворец опубликовал исторический снимок

Сегодня, 13:57

Историческое событие произошло в Лондоне 2 июня 1953 года

2 июня 1953 года Елизавета II стала королевой Великобритании. В честь 67-летия со дня коронации самого могущественного монарха в мире Букингемский дворец опубликовал исторический снимок, на которой изображена Ее Величество в молодом возрасте.

Отметим, что в 1953 году в Лондоне тогда еще 27-летняя принцесса заняла британский престол. Коронацию впервые транслировали по телевидению, поэтому событие стало самым зрелищным в истории страны XX века. На тот момент Елизавета II уже состояла в браке с принцем Филиппом.

Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года
Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года
Фото: instagram.com/theroyalfamily

На официальной странице дворца в Instagram появилась архивная фотография, на которой королева Елизавета II позирует в мантии. В день такого важного события в своей жизни она предстала перед подданными в бежевом платье, расшитом золотыми нитками, короне и длинной мантии белого цвета.

Почему королева Елизавета и принц Филипп оставили Букингемский дворец, смотрите в сюжете:

Также в нашем материале мы наглядно показывали, как менялся стиль королевы Англии за все ее 94 года жизни.

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