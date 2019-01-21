Эксклюзивное интервью с Сиршей Ронан: о семейных проблемах актеров и своих кумирах

Звезда фильмов «Леди Берд» и «Искупление» сыграла королеву Марию Стюарт

Сирша Ронан Фото:

Историческая драма "Мария — королева Шотландии" рассказывает о конфликте между претендентками на английский трон в XVI веке (прокат в кинотеатрах уже стартовал). Роль Марии Стюарт играет 24-летняя Сирша Ронан, а ее главная партнерша — звезда "Волка с Уолл-стрит" и "Тоня против всех" Марго Робби. Несмотря на юный возраст, Сирша Ронан уже четырехкратный номинант на премию BAFTA и трехкратный номинант на премию "Оскар" — за роли в фильмах "Искупление", "Бруклин" и "Леди Берд". А в прошлом году она получила свой первый "Золотой глобус" ("Леди Берд").

В эксклюзивном интервью Сирша рассказала о своей роли, как она учила французский и кто для нее является примером для подражания.

— Сирша, ваш новый фильм "Мария — королева Шотландии" рассказывает о сильных духом женщинах и цене, которую они готовы заплатить за возможность быть сильными и свободными. А чем вам приходиться зачастую жертвовать ради своей карьеры?

— Ни для никого не секрет, что актерские графики порой немного сумасшедшие. В основном мы проводим много времени вдали от своей семьи и друзей. Но мы сами выбираем для себя этот путь. То есть говорить, что я приношу жертву во имя чего-то или кого-то, было бы странно. Все мы идем на компромисс, и это вполне нормально.

— Ранее вашу героиню, королеву Марию, уже воплощали на экране многие актрисы. Расскажите, как вы готовились к этой роли?

— У меня было достаточно много времени, чтобы подумать о Марии, познакомиться с ее биографией и даже съездить в Шотландию. Накануне съемок я еще дополнительно прочитала книгу Джона Гая "Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии — королевы Шотландии", которая, собственно, и была взята за основу сюжета нашего фильма. Благодаря этому я узнала еще больше об этих исторических персонажах, о том драматичном времени, в котором эти люди жили. А еще в процессе работы над ролью мне помогла работа над сцендвижением с хореографом Уэйном Макгрегором.

Сирша Ронан Фото: Getty

— Как думаете, вы могли бы сыграть эту героиню, когда вам было, к примеру, 18 лет?

— Я могла бы это сделать, но это была бы совершенно другая ее версия. Прелесть этой героини в том, что у нее была невероятно насыщенная жизнь, и с ней на каждом этапе происходило что-то интересное. Мне кажется, каждому периоду ее жизни можно посвятить отдельный фильм.

— Для роли вам пришлось выучить французский язык. Это было необходимостью или больше вашим собственным желанием?

— Это было обязательным условием. И нужно отметить, что мне очень повезло — у меня был просто потрясающий учитель французского, который не давал мне никаких поблажек (смеется). Порой мне уже казалось, что я усвоила точное произношение и манеру королевы говорить и делать паузы, но мой преподаватель все не унимался и постоянно говорил, что я могу еще лучше (улыбается).

— В фильме королева Елизавета произносит мысль о том, что главная причина поражения Марии Стюарт в том, что она была слишком красива и склонна к сочувствию. Вы согласны с этим?

— Возможно, но я не считаю это ее поражением. Всему виной люди, которые, к сожалению, ее окружали и использовали ее же качества против нее самой. Да, Мария была всепрощающей, открытой и искренней. Но разве это плохо? Мне кажется, эти черты любой родитель хотел бы видеть в своем чаде. Но в ее случае ей не повезло. Рядом с ней были очень корыстные люди, которые были готовы на все, чтобы удержать свою власть. И именно Мария стала для них угрозой, поэтому они и хотели избавиться от нее любыми способами. Увы, но способность прощать была ее ахиллесовой пятой.

Сирша Ронан Фото: Getty

— Ранее вы снимались в фильме "Леди Берд", где главная роль также была отведена женщине. Считаете ли вы, что в последнее время таких фильмов становится все больше? Я имею в виду картины, где главная роль женская, а не мужская.

— Мне сложно провести статистику, но такие картины действительно стали появляться чаще. Времена меняются, но еще есть много моментов, которые нужно сбалансировать. Для меня было довольно удивительно и приятно работать в женском коллективе. Это очень весело и к тому же безопасно (улыбается). А еще благодаря своей партнерше (Марго Робби. — Авт.) я приобрела уверенность в собственных силах.

— Мы живем в то время, когда социальные сети играют огромную роль в нашей жизни. Из того, что пишут знаменитости у себя на страничках, потом получаются новости, которые распространяются на весь мир. Ощущаете ли на себе эту ответственность?

— Я думаю, что когда вы даете интервью, вы должны понимать, что ваши размышления и слова прочитают другие люди. Но я не могу сказать, что прямо-таки обременена этой ответственностью. Я делаю это по чисто эгоистичным причинам — мне нравятся роли, которые я играю, а потом делюсь с людьми, как именно я к ним готовилась. Кроме того, встречи с другими людьми тоже могут быть вдохновляющими.

Сирша Ронан Фото: Getty

— Кто ваш пример для подражания?

— Я просто обожаю Кейт Бланшетт. Я очень уважаю ее и думаю, что она просто невероятная актриса. Еще мне нравится в ней то, что, несмотря на свою блестящую карьеру в кино, она сама решила и взяла паузу, чтобы посвятить себя театру. Несколько лет она проработала в сиднейском театре вместе со своим мужем и была не менее счастлива, чем когда снималась в кино. Во всех фильмах она очень честная, ей нельзя не верить. То же самое могу сказать и про Лору Дерн, с которой мы сейчас снимаемся в фильме "Маленькие женщины". Она точно такая же — бесстрашная и готовая к любым экспериментам в работе. Я действительно восхищаюсь этим. А еще меня вдохновляют друзья и моя мама.

— В фильме — невероятные костюмы и грим. Расскажите, каково это — сниматься в таком ярком историческом фильме?

— Для любого актера такого рода проекты — всегда подарок. Конечно, у Марго было гораздо больше макияжа, чем у меня, но даже мне приходилось перед съемками около часа проводить в кресле гримера. Немало времени уходило и на одежду, но таким прекрасным способом я входила в образ, поэтому грех было бы жаловаться.

— В фильме обсуждаются очень современные темы — лживые новости, гендерная политика ...

— Да, и я все время находила параллели с сегодняшним днем. Годы идут, но многое не меняется.

Выражаем благодарность в подготовке материала компании B&h film distribution.