Голливудская красотка Джулия Робертс круто сменила имидж

Актриса из привычной шатенки превратилась в блондинку

Фото: Getty Джулия Робертс Фото: Getty Джулия Робертс Фото: Getty Джулия Робертс Фото: Getty Джулия Робертс Фото: instagram.com/juliaroberrts Джулия Робертс 1/5

Голливудская красотка Джулия Робертс, которая недавно показала, как выглядела в молодости, удивила поклонников переменами во внешности. Актриса перекрасила волосы и стала выглядеть намного моложе.

Джулия Робертс из привычной шатенки превратилась в блондинку. На днях звезда "Красотки" посетила шоу Great Mental Challenge, где и продемонстрировала свой новый имидж. На снимках, которые опубликовала Робертс в Instagram, актриса выглядит роскошно, а белокурые волосы и вовсе омолодили ее на несколько лет.

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Для появления в программе Джулия выбрала стильный брючный костюм голубого оттенка, который дополнила яркой футболкой с принтом и черными босоножками на каблуке.

Напомним, недавно Джулия Робертс завела аккаунт в Instagram и уже сделала новые публикации. Также в сети появился тизер психологического сериала с Джулией Робертс под названием "Возвращение домой". Кроме того, Джулия Робертс помимо роли в сериале исполнит главную роль в фильме, основанном на бестселлере Криса Клива "Однажды на берегу океана".