Голливудские звезды посвятили песню борьбе с коронавирусом: проникновенное видео

Натали Портман, Зои Кравиц и другие знаменитости спели хит Джона Леннона

Пандемия коронавируса не только доставляет массу неудобств населению всего мира, но и пугает многих людей. В то время как кто-то игнорирует карантин и воспринимает его как каникулы, сознательные граждане соблюдают рекомендации специалистов и самоизолировались. К их числу относятся как голливудские, так и украинские звезды.

Так, всемирно известные знаменитости объединились в борьбе против коронавируса и записали совместную песню, решив таким образом поддержать жертв пандемии и тех, кто находится дома на самоизоляции. Актрисы Галь Гадот, Натали Портман, Зои Кравиц, актер Джейми Дорнан, модели Кайя Гербер, Кара Делевинь и другие звезды перепели хит Джона Леннона – Imagine.

Голливудские звезды посвятили песню борьбе с коронавирусом Фото: Getty Images

"Мы в этом вместе, мы пройдем через это вместе. Давайте мечтать вместе. Спой с нами! Вся любовь для тебя, от меня и моих дорогих друзей", – написала Галь Гадот под опубликованным видеороликом.

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Отметим, коронавирусом заразились актеры Том Хэнкс, Идрис Эльба, актриса Ольга Куриленко и другие. Узнайте, кто еще из знаменитостей стал жертвой пандемии.

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