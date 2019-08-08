Голливудский актер спас ребенка в страшном ДТП

Звезда "Мачете" вытащил мальчика из автомобиля

Актер Дэнни Трехо Фото: Getty Images

Известный благодаря ленте "Мачете" голливудский актер Дэнни Трехо спас жизнь мальчику, который попал в страшное ДТП.

Как сообщает CNN, авария произошла в Лос-Анджелесе, а звезда стал случайным очевидцем. Когда несколько автомобилей на дороге столкнулись, Дэнни, не раздумывая, побежал к перевернутым машинам и разбил окно, чтобы достать маленького мальчика из автокресла. Главной преградой стал ремень безопасности, который киноактер самостоятельно не могу отстегнуть. К счастью, ему помогла еще одна очевидица происшествия – мимо проходящая женщина. В результате мальчика удалось вытащить из автомобиля и спасти ему жизнь.

Дэнни Трехо спас ребенка в ДТП. Смотрите видео:

"Единственное, что спасло ребенка, это его автокресло", – считает актер.

По словам голливудской звезды, в перевернутой машине также была пожилая женщина. Всех пострадавших сразу доставили в больницу и сейчас их жизни ничего не угрожает.

Также в США в аварию попала звезда фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон. Ее автомобиль сбил на пешеходном переходе женщину.

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