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Голливудский гусар: Брэдли Купер сменил имидж

Популярный актер сбрил бороду

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Фото: Getty Images

Голливудский актер Брэдли Купер после громкого расставания с моделью Ириной Шейк решил сменить имидж и сбрил бороду, оставив лишь усы.

Ирина Шейк отомстила матери Брэдли Купера. Детали в сюжете:

44-летний американский актер был замечен в новом облике во время прогулки с двухлетней дочерью Леей. К слову, звездные родители Ирина и Брэдли договорились о разделении опеке над девочкой 50/50. Знаменитости по очереди проводят время с ребенком, а живет Леа то у мамы, то у папы. 

Во время очередной прогулки с девочкой в Малибу главный герой фильма "Звезда родилась" попал в объективы папарацци без бороды, но с усами. В новом образе Брэдли Купер напоминает гусара и, к слову, выглядит старше своих лет. 

INSTAGRAM (@celebs_in_touch)

Напомним, что несколько месяцев назад Ирина Шейк дала откровенное интервью, в котором призналась, почему предпочитает не комментировать отношения с Брэдли Купером.

А вот самому актеру и режиссеру приписывали роман с коллегой по сцене – актрисой и певицей Леди Гагой, но оказалось, что это лишь выдумки поклонников. 

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