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"Голливудское безрассудство" довело персонал: почему Меган Маркл не смогла прижиться в королевской семье

Сегодня, 15:30

Авторы книги узнали о многих деталях жизни Меган Маркл во дворце

О подробностях жизни 38-летней герцогини Сассекской и ее супруга принца Гарри, которые намерены вернуться в Великобританию из-за новых проблем, рассказали в новой книге "Королевские войны: неизвестные подробности скандального разрыва Гарри и Меган с домом Виндзоров". Ее авторами стали биографы королевской семьи Энди Тиллетт и Дилан Ховард, которые постарались ответить на все вопросы, связанные со скандальным решением Меган Маркл и принца Гарри сложить с себя королевские обязанности. Книга набирает популярность и может стать бестселлером, и уже дала ответ на вопрос, почему Меган Маркл не смогла прижиться в королевской семье.

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По словам авторов, Меган Маркл может быть очень сложным человеком. Ее завышенные стандарты и голливудское безрассудство привели ко множественным конфликтам и столкновениям с персоналом королевской семьи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Авторы пишут, что ее "энергия Западного побережья", которая побуждала ее вставать в 5 утра и "забрасывать текстовыми сообщениями" сотрудников приводила их в замешательство.

"У нее очень высокие стандарты и она привыкла работать в голливудской среде. Однако в королевской семье степень уважения другая", – признался инсайдер авторам книги.

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Строгие стандарты Меган Маркл привели к тому, что пять сотрудников были уволены или переведены на другие должности после их с принцем Гарри свадьбы в 2018 году.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: instagram.com/sussexroyal

Одна из высокопоставленных офицеров службы безопасности покинула свою должность после того, как Меган Маркл пренебрегла ее советом не рисковать во время общения с толпой поклонников.

По словам авторов, Меган Маркл также была огорчена, узнав об ограничениях в королевской семье. Особенно, касательно того, что ей нужно было быть беспристрастной в дипломатическом отношении и не высказывать своего мнения.

А в сентябре прошлого года Меган Маркл и принц Гарри отказались от помощи персонала королевской семьи и наняли PR-компанию Sunshine Sachs, среди клиентов которой Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лопес. Именно благодаря этому сотрудничеству Меган Маркл стала приглашенным редактором одного из номеров журнала VOGUE. Таким образом Меган Маркл освободилась от сотрудничества и иерархии, установленной во дворце и "сожгла за собой все мосты".

"Дворцом управляет иерархия советников, помощников и экспертов, которые обладают реальной властью. Как только Меган освободилась от этих нитей сотрудничества, пути назад уже не было", – говорится в книге "Королевские войны: неизвестные подробности скандального разрыва Гарри и Меган с домом Виндзоров".

Ранее появилась информация о том, что Меган Маркл и принц Гарри решили отказаться от королевского статуса еще до свадьбы.

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