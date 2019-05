Анонс

"Голос. Діти 5": что будет в первом выпуске

На какие хитрости пойдет Дзидзьо, ради кого Позитив готов расстаться со смартфоном и кто растрогает до слез Джамалу

«Голос. Діти 5»: подробности первого выпуска Фото: Канал "1+1"

В это воскресенье, 26 мая, в 21:00 зрители телеканала "1+1" увидят первый выпуск "слепых прослушиваний" самого трогательного вокального проекта "Голос. Діти 5".

Первый день слепых прослушиваний начнется с общей песни тренеров, которые впервые соберутся вместе, чтобы побороться за лучших юных вокалистов. Звездные наставники исполнят знаменитую композицию Элтона Джона "Can you feel the love tonight", которая стала саундтреком к мультфильму "Король Лев". Аккомпанировать на рояле будет сам Дзидзьо.

Уже в это воскресенье все увидят, на какие хитрости готов пойти Дзидзьо, чтобы привлечь в свою команду больше талантливых детей. Артист впервые в роли тренера, но уже продемонстрирует нестандартные подходы в соревновании за самых сильных участников. Например, в борьбе за юных вокалистов Дзидзьо будет сажать их в красное кресло, петь с ними, и чтобы призвать удачу, даже поцелует сцену. Также телезрители узнают, какой трогательной может быть Джамала, и за что Надя Дорофеева попросит прощение у Позитива.

Катя Осадчая и участники шоу "Голос. Діти 5" Фото: Канал "1+1"

На главную вокальную сцену выйдут участники не только из Украины, но и из разных стран.

Например, в первом эфире выступит двенадцатилетний Александр Зазарашвили, вокалист из Грузии. Александр исполнит сложную песню Селин Дион "All by myself" и растрогает звездных тренеров до слез. Надя Дорофеева эмоционально прокомментировала выступление вокалиста: "У меня нет слов, потому что такие голоса бывают очень редко. Мне кажется, что этот сезон стоило делать только ради тебя".

Мальчик не только обладает мощным взрослым вокалом, но и уже совершил по-настоящему взрослый поступок — уговорил родителей усыновить 4 соседских детей, чьи родители погибли в автокатастрофе. Мальчик мечтает стать известным певцом, чтобы помогать деткам, которые остались без родителей.

Зрители познакомятся с Дарьей Бугайчук, которая не успела выйти на сцену "Голос. Діти" в четвертом сезоне, из-за чего многие друзья не верили, что девочка участвовала в проекте. Юная вокалистка вернулась на проект доказать всем, что достойна выступать на большой сцене.

"В классе дразнили, говорили, что я не была участницей проекта, что я сидела в массовке. Это заставляло меня работать еще больше над собой. То, что я не выступила в прошлом году — это была просто случайность", — делится Дарья.

Свои силы на проекте также попытает Таисия Скоморохова. Девочка 3 года мечтала попасть на шоу, но ждала, пока ей исполнится 7 лет: "Когда я была маленькая, я все время спрашивала у мамы: "Ну, когда я уже буду так петь?". Если ко мне даже не повернуться, я не буду расстраиваться, мне просто хочется выступить на этой сцене".

Удастся ли этим и другим юным вокалистам проявить свой талант и повернуть кресла тренеров, зрители канала "1+1" узнают уже в это воскресенье.

Напомним, что "Голос. Діти 5" — это сезон невероятных детей, которые поют как взрослые вокалисты. В пятом сезоне обновленный тренерский состав: певица и молодая мама Джамала, артист и кумир детей Дзидзьо и трендсеттеры, солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив. Ведущими станет любимая телепара украинцев — Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Еще больше интересных выступлений и ярких вокалистов можно увидеть в новом сезоне "Голос. Діти 5" каждое воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1".

