"Голос. Діти 5": как прошел четвертый выпуск шоу

Узнайте, кто из звездных тренеров первым набрал свою команду

"Голос. Діти 5": как прошел четвертый выпуск шоу Фото: Канал "1+1"

В воскресенье, 16 июня, прошел четвертый эфир проекта Голос. Діти 5. Это был последний день выбора вслепую, в результате которого звездные тренеры собрали свои команды вокалистов. Далее в материале узнайте подробности финальных слепых прослушиваний самого вокального шоу страны.

Так, четвертый выпуск Голос. Діти 5 стал самым непредсказуемым и волнительным. У звездных тренеров оставалось всего 6 свободных мест в командах, а детей, желающих попасть на проект было в несколько раз больше.

Первой на сцену Голос. Діти 5 вышла 12-летняя Лиза Андрейко из Киева. Девочка исполнила песню победительницы Евровидения 2018 Нетты Барзилай - Toy. Время и Стекло не смогли проигнорировать юный талант и забрали Лизу в свою команду.

Вардан Маргарян из Армении удивил исполнением хитовой композиции Stevie Wonder - Faith. К сожалению, никто из тренеров не выбрал Вардана, так как мест в командах почти не осталось.

10-летняя Надежда Довбуш из Киева для слепых прослушиваний выбрала танцевальную песню David Guetta. Вокалистке улыбнулась удача и юная Надя отправилась к Джамале.

Анастасия Паламарь из города Энергодар мечтает стать известной певицей. Судей проекта девочка решила поразить песней Show must go on, но обернуть к себе хотя бы одно кресло у Насти не получилось.

12-летний Ярослав Рогальский ходит на кастинг Голоса с самого первого сезона. Своей целеустремленностью юный певец доказал, что добиться своей цели можно, если никогда не сдаваться и верить в себя. Песня Черні черешні принесла Ярославу место в команде Дзидзьо.

Далее на сцену вокального шоу вышла Екатерина Балицкая, которая выступила с песней группы Queen - Somebody to love. И хотя ей не удалось попасть на проект, вместе с тренерами Голоса Катя спела на бис известную композицию британцев.

По итогам финала слепых прослушиваний Голос. Діти 5 все судьи проекта заполучили своих вокалистов. Первыми собрали свою команду Время и Стекло, второй была Джамала, последняя участница кастинга четвертого эфира закрыла команду Дзидзьо.

"Голос.Дети" 5 сезон 4 выпуск – смотреть онлайн от 16.06.2019:

Еще больше интересных выступлений и ярких вокалистов можно увидеть в новом сезоне "Голос. Діти 5" каждое воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1".

О самых ярких моментах третьего выпуска шоу Голос. Діти 5 мы писали здесь.

