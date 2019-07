"Голос. Діти 5": как прошел финал вокального шоу

Узнайте, как прошел седьмой выпуск проекта

"Голос. Діти 5": как прошел финал вокального шоу Фото: пресс-служба

В воскресенье, 7 июня, состоялся суперфинал вокального шоу "Голос. Діти 5" на телеканале "1+1". В прямом эфире решилась судьба 6 участников, сражавшихся за первое место на проекте. Узнайте, как прошел 7 выпуск шоу "Голос. Діти 5" Украина, и какие звездные гости выступили на одной сцене с юными вокалистами.

Напомним, что в ходе прямого эфира 7 выпуска телезрители при помощи звонков и sms голосовали за любимых участников и приближали своих фаворитов к победе.

Так, первой на сцену вышла подопечная Дзидзьо - Вероника Морская. Юная звезда, которая уже принимала участие в детском "Голосе" исполнила хит группы ABBA – "Mama Mia".

Ярослав Карпук выступил на сцене "Голоса" вторым. Он удивил зрителей и судей песней победителя Евровидения 2019 Дункана Лоуренса – "Arcade".

После этого участники вместе со своим тренером исполнили хит DZIDZIO – "Я і Сара".

Далее в прямом эфире на "Голос. Діти 5" выступила группа KAZKA с композицией "Пісня Сміливих Дівчат".

Следующей в бой вступила команда Джамалы – Варвара Кошевая и Никита Ачкасов. Дочь звезды "Квартала 95" Евгения Кошевого исполнила песню своего звездного наставника "Крила".

Никита Ачкасов подготовил для суперфинала культовый хит Элтона Джона – "Your song".

Следующим номером в эфире "Голос. Діти 5" стал совместный выход Джамалы и ее подопечных, которые порадовали зрителей исполнением трека "Рибки" украинской сенсации Аlyona Аlyona.

Далее на сцене "Голоса" выступили The HARDKISS. Юлия Санина растрогала зрителей песней "Серце".

Следующими в бой вступили вокалисты из команды "Время и Стекло" – Карина Столаба и Александр Зазарашвили. Карина презентовала яркий номер и спела хит Один в каное – Небо.

Александр Зазарашвили для финала выбрал хит "Once in the Street" Нино Катамадзе.

После этого квартет Нади Дорофеевой, Позитива, Карины и Александа исполнили легендарную композицию Скрябина – "Люди як кораблі".

После того, как на сцене "Голос. Діти 5" выступили все суперфиналисты, прямой эфир зажгла Мишель Андраде с новым синглом Tranquila.

Далее тренер "Голоса" Джамала исполнила свежий хит "Solo".

После этого ведущие шоу назвали тройку суперфиналистов, которые продолжили борьбу на проекте. Ними стали Ярослав Карпук от команды Дзидзьо, Варя Кошевая из команды Джамалы и подопечный "Время и Стекло" Александр Зазарашвили.

Участники по очереди вышли на сцену проекта и еще раз исполнили свои финальные песни, в то время как счетчики голосования обнулились, и украинцы заново отправляли свои голоса за любимцев.

Следующими гостями прямого эфира "Голос. Діти 5" стали MONATIK и победительница 4 сезона проекта Данэлия Тулешова из Казахстана, которая была подопечной Димы Монатика.

Но на этом сюрпризы не закончились. Впервые в Украине выступила победительница Евровидения-2019 и участница Atlas Weekend Нетта Барзилай. На сцене "Голоса" артистка презентовала сингл "Nana Banana".

После яркого номера Нетты ведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая объявили имя победителя пятого сезона вокального шоу "Голос. Діти", которым стал 12-летний участник из Грузии Александр Зазарашвили.

Напомним, что ранее мы писали о том, как прошел 6 выпуск шоу "Голос. Діти 5".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram