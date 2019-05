"Голос. Діти 5": как прошел первый выпуск шоу

Узнайте все подробности слепых прослушиваний 5 сезона шоу "Голос.Діти"

"Голос. Діти": как прошел первый выпуск Фото: Канал "1+1"

В это воскресенье, 26 мая, состоялась премьера вокального проекта "Голос. Діти 5".

В первый день слепых прослушиваний на сцену вышли вокалисты с невероятно сильными голосами. За большие таланты разгорелась нешуточная борьба между тренерами, которые были готовы на все, чтобы заполучить участников в свою команду. По результатам первого дня слепых прослушиваний в команде Джамалы два участника, группа "Время и Стекло" приняла в свою команду четырех вокалистов, а Дзидзьо стал лидером по количеству участников — в его команде 5 детей.

Когда на сцену вышел тринадцатилетний участник из Волынской области, Ярослав Карпчук, то тренеры пришли в замешательство. Парень исполнял песню Элвиса Пресли Fallin in love, и с первый секунд Надя Дорофеева воскликнула: "Це не дитина, ні".

Джамала предположила, что на сцене приглашенный взрослый участник. Сила голоса Ярослава развернула все тренерские кресла, и звездные наставники аплодировали вокалисту стоя. Джамала назвала его бриллиантом, а Дзидзьо — самородком. В борьбе за юного вокалиста тренеры начали наперебой исполнять песню Френка Синатры Let it snow, но Ярослав выбрал команду Дзидзьо.

Также команда артиста пополнилась еще четырьмя участниками. Максим Устянский покорил тренеров исполнением песни "День народження" группы ВВ, Богдан Петровский проникновенно спел песню Тины Кароль "Закрили твої очі", и развернул кресло Дзидзьо. В качестве наставника его выбрали две девочки: Юлия Карими, вокалистка с иранскими корнями, исполнявшая зажигательную песню Little party и София Винник, которая выбрала песню Дзидзьо "Цьомаю".

К семилетней Таисии Скомороховой, исполнявшей песню Simply the best, тренеры повернулись буквально на первых секундах и стали уговаривать девочку пойти к ним в команды. Дзидзьо решил опередить конкурентов, подхватил Таисию на руки и усадил в свое кресло. "Она моя, не отдам ни за что. Буду битися, не підходьте", — заявил артист. Надя Дорофеева и Джамала не отставали, так девочка посидела во всех тренерских креслах. Дальше Позитив и Дзидзьо наперебой в шутку стали предлагать сильной вокалистке свои смартфоны. Несмотря на все ухищрения тренеров, Таисия сделала свой выбор в пользу команды "Время и Стекло". Юная Тина Тернер, именно так назвали ее тренеры, прокомментировала свое решение: "С самого детства меня называют "Позитивчиком" и "Зажигалочкой" и мне кажется, что больше по моему стилю мне подойдет группа "Время и Стекло".

В качестве наставников популярную группу выбрала и десятилетняя Дарья Бугайчук из Ровно, которая исполняла на слепых прослушиваниях песню "Атлантида" группы The Hardkiss. Буквально с первых секунд к ней развернулась Джамала, а Надя Дорофеева не выдержала и нажала кнопку, не дождавшись решения Позитива, за что певице пришлось извиняться перед своим коллегой. Развернувшись, Дзидзьо был удивлен, ведь думал, что на сцене стоит парень. Так, Даше удалось развернуть все три кресла. "Боже, как меня замурашило. Это было победное выступление", — эмоционально прокомментировала выступление Надя Дорофеева.

Произвел настоящий фурор на "Голос. Діти" двенадцатилетний Александр Зазарашвили, вокалист из Грузии. Александр исполнил сложную песню Селин Дион All by myself и растрогал звездных тренеров до слез. Надя Дорофеева эмоционально прокомментировала выступление вокалиста: "У меня нет слов, потому что такие голоса бывают очень редко. Мне кажется, что этот сезон стоило делать только ради тебя". Александр выбрал команду "Время и Стекло".

Удивительно, что мальчик не только обладает мощным вокалом, но и уже совершил по-настоящему взрослый поступок — уговорил родителей усыновить 4 соседских детей, чьи мама и папа погибли в автокатастрофе. Мальчик мечтает стать известным певцом, чтобы помогать деткам, которые остались без родителей.

По итогам первого дня слепых прослушиваний команда Джамалы пополнилась двумя сильными вокалистами. Двенадцатилетний Ярослав Политов из Энергодара стал первым участником в проекте и исполнил взрослую песню Dami Im "Sound of silence". Парень с первых секунд развернул все тренерские кресла. "Я відчула твою душу. В тобі є вже така глибина, і це навіть не про голос, не про твій вік, це про відчуття музики", — прокомментировала Джамала. Также к ее команде присоединился участник из города Ровно — Максимом Давидюком, который посвятил песню Кристины Агилеры "Hurt" своему отцу. "Ти співаєш наче Богу і це дуже круто", — сказала Джамала.

"Голос.Дети" 5 сезон 1 выпуск – смотреть онлайн от 26.05.2019:

Еще больше интересных выступлений и ярких вокалистов можно увидеть в новом сезоне "Голос. Діти 5" каждое воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1".

