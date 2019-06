"Голос. Діти 5": как прошел пятый выпуск шоу

В воскресенье, 23 июня, состоялся пятый эфир вокального проекта "Голос. Діти 5" на телеканале "1+1". После слепых прослушиваний на шоу стартовали нокауты, где участники трех команд звездных тренеров будут соревноваться между собой. Узнайте далее, как прошел пятый выпуск проекта "Голос. Діти 5".

Сегодня вечером из двенадцати участников в каждой команде в следующий этап прошли только четверо. Несмотря на то, что Джамале, Время и Стекло, а также Дзидзьо пришлось делать нелегкий выбор, для этапа "Боев" они сформировали сильные трио, которые своим талантом впечатлили зрителей "Голоса".

Первый вечер вокальных боев открыла команда Джамалы. На сцену вышли Егор Уманец, Есения Селезнева и Надя Довбуш с песней "La la la". Далее в шоу прошла Надя.

Вторыми выступили подопечные DZIDZIO – Вероника Морская, София Яровая и Дарья Вицан. Ребята исполнили песню "Зелене жито". В результате борьбу в шоу "Голос. Діти 5" продолжила Вероника.

Вокалисты группы Время и Стекло Аделина Иордаки, Карина Столаба и София Бышова вышли на сцену шоу с песней Zara Larson - Is not my fault. Далее прошла Карина.

Ярослав Карпук, Лиана Андреасян, Надежда Верховская из команды DZIDZIO боролись в вокальных боях с композицией "Гуцулка Ксеня". Звездный тренер дал шанс Ярославу.

Участники команды Джамалы Анна Владова, Ангелина Теренникова и Никита Ачкасов вышли на сцену с песней Арианы Гранде – 7 rings. Джамала после долгих раздумий выбрала Никиту.

Следующими поставили перед выбором Время и Стекло юные Таисия Скоморохова, Моника Глазер и Полина Бабий, которые спели хит Тины Кароль. Надя и Позитив выбрали Таисию.

Трио девушек Кира Полонская, Юлия Карими и София Винник спели песню Потапа и Олега Винника – Лучший день. DZIDZIO оставил на проекте Софию.

Подопечные Джамалы Ярослав Политов, Максим Давидюк и Лиза Кирилюк вышли на сцену Голоса чтобы исполнить композицию Duffy - Mercy. Далее в нокауты прошел Ярослав.

Александр Зазарашвили, Максим Комисарчук и Мария Магильна из команды Время и Стекло в пятом выпуске спели хит Бейонсе – Halo. Надя и Позитив дали шанс Александру.

На сцену вышло последнее трио команды DZIDZIO – Ярослав Рогальский, Максим Устянский и Богдан Петровский. Ребята зажгли эфир хитом Монатика – Love It ритм. Свою борьбу в "Боях" продолжит Ярослав.

Участники команды Время и Стекло Лиза Андрейко, Давид Красилюк и Дарья Бугайчук вышли на сцену "Голос. Діти 5" с песней All Stars Mozgi - Промінь. Надя и Позитив выбрали Дашу.

Завершили вокальные бои 5 выпуска команда Джамалы: Артем Шойжолов, Варвара Кошевая и София Иванько. Юные вокалисты спели песню группы Время и Стекло – Дим. Джамала дала шанс Варваре Кошевой.

