Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Голос. Діти 5": как прошел пятый выпуск шоу

Узнайте, кто из участников вокального шоу покинул проект

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:44
"Голос. Діти 5": как прошел пятый выпуск шоу
"Голос. Діти 5": как прошел пятый выпуск шоу
Фото: пресс-служба

В воскресенье, 23 июня, состоялся пятый эфир вокального проекта "Голос. Діти 5" на телеканале "1+1". После слепых прослушиваний на шоу стартовали нокауты, где участники трех команд звездных тренеров будут соревноваться между собой. Узнайте далее, как прошел пятый выпуск проекта "Голос. Діти 5".

Смотрите также: Время и Стекло презентовали свою новую видеоработу

Сегодня вечером из двенадцати участников в каждой команде в следующий этап прошли только четверо. Несмотря на то, что Джамале, Время и Стекло, а также Дзидзьо пришлось делать нелегкий выбор, для этапа "Боев" они сформировали сильные трио, которые своим талантом впечатлили зрителей "Голоса".

Первый вечер вокальных боев открыла команда Джамалы. На сцену вышли Егор Уманец, Есения Селезнева и Надя Довбуш с песней "La la la". Далее в шоу прошла Надя. 

Вторыми выступили подопечные DZIDZIO – Вероника Морская, София Яровая и Дарья Вицан. Ребята исполнили песню "Зелене жито". В результате борьбу в шоу "Голос. Діти 5" продолжила Вероника. 

Вокалисты группы Время и Стекло Аделина Иордаки, Карина Столаба и София Бышова вышли на сцену шоу с песней Zara Larson - Is not my fault. Далее прошла Карина. 

Ярослав Карпук, Лиана Андреасян, Надежда Верховская из команды DZIDZIO боролись в вокальных боях с композицией "Гуцулка Ксеня". Звездный тренер дал шанс Ярославу. 

Участники команды Джамалы Анна Владова, Ангелина Теренникова и Никита Ачкасов вышли на сцену с песней Арианы Гранде – 7 rings. Джамала после долгих раздумий выбрала Никиту. 

Следующими поставили перед выбором Время и Стекло юные Таисия Скоморохова, Моника Глазер и Полина Бабий, которые спели хит Тины Кароль. Надя и Позитив выбрали Таисию. 

Трио девушек Кира Полонская, Юлия Карими и София Винник спели песню Потапа и Олега Винника – Лучший день. DZIDZIO оставил на проекте Софию. 

Подопечные Джамалы Ярослав Политов, Максим Давидюк и Лиза Кирилюк вышли на сцену Голоса чтобы исполнить композицию Duffy - Mercy. Далее в нокауты прошел Ярослав. 

Александр Зазарашвили, Максим Комисарчук и Мария Магильна из команды Время и Стекло в пятом выпуске спели хит Бейонсе – Halo. Надя и Позитив дали шанс Александру. 

На сцену вышло последнее трио команды DZIDZIO – Ярослав Рогальский, Максим Устянский и Богдан Петровский. Ребята зажгли эфир хитом Монатика – Love It ритм. Свою борьбу в "Боях" продолжит Ярослав. 

Участники команды Время и Стекло Лиза Андрейко, Давид Красилюк и Дарья Бугайчук вышли на сцену "Голос. Діти 5" с песней All Stars Mozgi - Промінь. Надя и Позитив выбрали Дашу. 

Завершили вокальные бои 5 выпуска команда Джамалы: Артем Шойжолов, Варвара Кошевая и София Иванько. Юные вокалисты спели песню группы Время и Стекло – Дим. Джамала дала шанс Варваре Кошевой. 

"Голос.Дети" 5 сезон 5 выпуск – смотреть онлайн от 23.06.2019: 

Еще больше интересных выступлений и ярких вокалистов можно увидеть в новом сезоне "Голос. Діти 5" каждое воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1". 

Напомним, что на шоу "Голос. Діти 5" с триумфом вернулась дочь Евгения Кошевого.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Если бы не он, я бы не сидел в этом кресле": Дзидзьо поделился трогательной историей на Голос. Діти 5 В эфире "Голос. Діти 5" Джамала рассказала, как создавала песню "Крила" "Голос. Діти 5": как прошел четвертый выпуск шоу
джамала время и стекло голос діти Дзидзьо Голос. Діти 5
Реклама

Новости партнеров

Беременна от Меладзе или Нагиева? Семенович сделала заявление
Беременна от Меладзе или Нагиева? Семенович сделала заявление
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Популярные статьи

Вчера, 10:15Техно

Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов

Вчера, 07:57Fun

23 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 23-29 июня для всех знаков зодиака

22 июняШоу-бизнес

Принц Гарри сделал резкое замечание Меган Маркл: видео

22 июняTravel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

22 июняFun

22 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

21 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

21 июняEvents

День летнего солнцестояния 2019: приметы и традиции

21 июняFun

Из-за редкой болезни у женщины непрерывно растет грудь

21 июняFun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

21 июняFun

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

21 июняEvents

День летнего солнцестояния 2019: что нельзя делать, а что можно

21 июняШоу-бизнес

"Люблю Брэда Питта": Дженнифер Энистон призналась в своих чувствах

21 июняFun

Новый вид животных? На фото показали загадочную кошку-лису

21 июняEvents

День летнего солнцестояния: обряды и ритуалы

21 июняТехно

Сенсация: во Вселенной обнаружен двойник Земли

Новости партнеров

Сериал
Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал
«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной
«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной
Глафира Тарханова снова выходит замуж
Глафира Тарханова снова выходит замуж
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
"А кто на фото?": украинская певица удивила сеть внешним видом
Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать
Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Это опасно:8 самых страшных пляжей мира
Это опасно:8 самых страшных пляжей мира
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь