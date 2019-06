"Голос. Діти 5": как прошел шестой выпуск шоу

Узнайте, кто из участников вокального шоу покинул проект

"Голос. Діти 5": как прошел шестой выпуск шоу Фото: Канал "1+1"

В воскресенье, 30 июня, состоялся шестой эфир вокального проекта "Голос. Діти 5" на телеканале "1+1". После слепых прослушиваний на шоу стартовали нокауты, в которых участники трех команд звездных тренеров соревновались между собой. Узнайте далее, как прошел шестой выпуск проекта "Голос. Діти 5".

Смотрите также: звездные дети в Instagram

Так, в командах звездных тренеров было по 4 вокалиста. После сегодняшнего выпуска каждый наставник должен был выбрать только двух сильнейших.

Первым на сцену вышел подопечный Дзидзьо Ярослав Карпук, который исполнил песню "Два кольори". Наставник сразу же пригласил исполнителя в суперфинал.

Вторая участницы команды Дзидзьо София Винник выступила с композицией Emilie Sande - My kind of love. Девочка заняла кресло претендентов на суперфинал.

Ярослав Рогальский зажег зал хитом Тимы Белорусских – Мокрые кроссы. Вокалист занял место рядом с Софией.

Последняя участница команды DZIDZIO Вероника Морская боролась в нокаутах с композицией Josh Groban - You raise me up. Девочка получила место в суперфинале.

Далее битву в нокаутах продолжила команда Джамалы. Первым на сцену вышел Никита Ачкасов с песней из известного мюзикла "Величайший шоумен". Парень занял первое кресло.

Надежда Довбош спела трек Насти Каменских и села во второе кресло.

Ярослав Политов с композицией Вигадав занял третье кресло.

Четвертая участница команды Джамалы Варвара Кошевая исполнила песню The Weeknd - Call Out My Name и также прошла в суперфинал.

Последними боролись в нокаутах подопечные группы "Время и Стекло". Первой на сцену вышла Даша Бугайчук. Девушка заняла первое место.

Второй на сцену вышла юная Таисия Скоморохова, которая в итоге села на второе кресло.

Карина Столаба боролась в нокаутах с хитом Леди Гаги. Композиция Million reasons принесла девушке место в шоу.

Последний участник команды Время и Стекло Александр Зазарашвили выступил их композицией Jackson 5 - Who's Loving You. Парень автоматически прошел в прямой эфир. А вслед за ним – Карина.

"Голос.Дети" 5 сезон 6 выпуск – смотреть онлайн от 30.06.2019:

Еще больше интересных выступлений и ярких вокалистов можно увидеть в новом сезоне "Голос. Діти 5" каждое воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1".

Напомним, ранее мы рассказывали, как прошел пятый выпуск шоу "Голос. Діти 5".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram