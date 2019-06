"Голос. Діти 5": как прошел третий выпуск шоу

Узнайте все подробности слепых прослушиваний 5-го сезона шоу "Голос.Діти"

"Голос. Діти 5": как прошел третий выпуск шоу Фото: Канал "1+1"

В воскресенье, 9 июня, на телеканале "1+1" вышел третий выпуск шоу "Голос. Діти 5". В предпоследнем слепом прослушивании приняли участие еще больше талантливых вокалистов из разных уголков Украины. Далее в материале узнайте, как прошел кастинг 3 эфира "Голоса", и кто попал в проект.

С каждым выступлением напряжение среди участников нарастало, потому что у звездных тренеров осталось очень мало мест в команде, а участники 5 сезона "Голос. Діти" очень сильные.

По итогам третьего дня слепых прослушиваний лидером стала Джамала, которая забрала в свою команду пятерых участников. Команда Дзиздьо пополнилась двумя девчонками. Группе "Время и Стекло" также удалось добыть двоих вокалистов. Всего в команде каждого из тренеров по десять исполнителей.

Первой на сцену вышла Есения Селезнева, которая в оригинальной манере исполнила заводную песню Тины Кароль – Шиншилла. К юной певице развернулись Дзидзьо и Джамала, и Есения сделала выбор в пользу команды Джамалы.

12-летний Никита Ачкасов пришел на проект, чтобы стать профессиональным певцом. Своими кумирами вокалист называет Тину Кароль, Потапа и MELOVIN. Участник третьего эфира "Голоса" исполнил песню Элтона Джона – Can you feel the love tonight. Никите удалось развернуть к себе все тренерские кресла, но он выбрал команду Джамалы.

Карина Столаба из Ивано-Франковска пришла на "Голос. Діти" в третий раз. Участница проекта выбрала для слепого прослушивания песню Cryin группы Aerosmith. Карина развернула к себе всех тренеров "Голоса", но выбрала команду группы "Время и Стекло".

Анастасия Еременко исполнила известную песню Уитни Хьюстон – My heart will go on. Несмотря на сильный голос 13-летней вокалистки, никто из тренеров не нажал красную кнопку.

Давид Красилюк из Николаева удивил судей "Голоса" своим музыкальным вкусом. 10-летний участник шоу выбрал для слепых прослушиваний знаменитую песню California Dreamin. Мальчик страдает редкой болезнью – остеопорозом. Давид признается, что в трудные минуты отчаяния его спасает только музыка. К певцу развернулись Надя Дорофеева и Позитив, и забрали будущую звезду в свою команду.

В команду к Дзидзьо попала Надежда Верховская. 14-летняя вокалистка поет с раннего детства. На кастинге "Голос. Діти 5" Надя исполнила песню легендарной Amy Winehouse – Back to black.

Отметим, "Голос. Діти 5" – это сезон невероятных детей, которые поют как взрослые вокалисты. В пятом сезоне обновленный тренерский состав: певица и молодая мама Джамала, артист и кумир детей Дзидзьо и трендсеттеры, солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив. Ведущими стала любимая телепара украинцев – Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

"Голос.Дети" 5 сезон 3 выпуск – смотреть онлайн от 09.06.2019:

Напомним, что в третьем эфире вокального шоу "Голос. Діти" выступила Варя Кашевая. Ранее мы также писали, как прошел второй эфир шоу "Голос. Діти 5".

