"Голос. Діти 5": кто стал вторым тренером шоу

Новый сезон проекта стартует осенью

Голос країни Фото: пресс-служба

Во время второго прямого эфира "Голосу країни-9" ведущие объявили, что трендсеттеры и хитмейкеры современного шоу-бизнеса, солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив займут двойное тренерское кресло в проекте "Голос. Діти-5".

Надя Дорофеева поделилась впечатлениями об участии в пятом сезоне "Голос. Діти":

"Помню, в первый раз я была безумно удивлена вживую услышать такие мощные детские голоса. И думала, что в этот раз мы с Позитивом будем более подготовлены к встрече с талантами. Но не могла представить, что новое поколение будет с такими мощнейшими голосами! Уверена, этот сезон станет культовым. Не дождусь, когда зрители увидят в эфирах каждого ребёнка, который выходил и пел как победитель. Невозможно сдержать эмоции, когда, поворачиваясь, ты видишь прекрасно поющего малыша чуть больше микрофона. Тренерам в этом сезоне невероятно сложно!".

Голос діти 5 Фото: пресс-служба

"В этом сезоне в шоу пришли дети нового поколения, которые сильнее и круче многих популярных и признанных вокалистов. Это детки – индивидуальности, которые умеют самовыражаться и творить по-новому. Их голоса сильней, их творчество весомей, их сердца бьются с мыслью поменять мир, рассказать свою историю и поделиться своими чувствами. В этом сезоне каждый участник вдохновляет и радует! Хочется говорить с ними, услышать и узнать, как они чувствуют музыку, ведь за ними будущее", – делится Позититв.

Ранее мы описывали все подробности четвертьфинала шоу "Голос країни 9".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram