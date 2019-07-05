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"Голос. Діти 5": кто станет победителем

Узнайте список суперфиналистов шоу "Голос. Діти 5"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:09
"Голос. Діти 5": что будет в финале
"Голос. Діти 5": что будет в финале
Фото: Канал "1+1"

Уже в это воскресенье в 21:00 телезрители увидят грандиозный суперфинал "Голос. Діти 5", в котором телезрители в прямом эфире при помощи звонков и sms голосования определят победителя. Юные финалисты пятого сезона поражают не только сильным, взрослым голосом, но и своими невероятными историями.

Так, Александр Зазарашвили из команды "Время и Стекло" уже в двенадцать лет совершил по-настоящему взрослый поступок — уговорил родителей усыновить 4 соседских детей, чьи родители погибли в автокатастрофе. Несмотря на то, что семья Саши живет скромно, близкие поддерживают его творческие начинания и стараются изо всех сил развивать его талант. Родители очень гордятся сыном и считают, что это главная надежда их семьи. Саша мечтает стать известным вокалистом и петь в оперном театре "Ла Скала", чтобы помогать деткам, которые остались без родителей. "Я мечтаю, чтобы у каждого ребенка было беззаботное, достойное детство", – говорит юный вокалист. Каждое выступление Саши на проекте трогает зрителей и звездных тренеров до глубины души.

Александр Зазарашвили
Александр Зазарашвили
Фото: Канал "1+1"

Его коллега по команде, четырнадцатилетняя Карина Столаба из Ивано-Франковска продемонстрировала завидное упорство на пути к своей цели. Девочка пришла на проекте уже в третий раз, и этот год был ее последним шансом на участие в шоу, ведь по правилам проекта, участники должны быть не старше 14 лет. Карина мечтает о большой музыкальной карьере, но ее родители против: хотят, чтобы дочь получила серьёзную профессию. Перед слепыми прослушиваниями отец Карины сказал, что если она сможет развернуть все три кресла, то они поддержат выбор её будущей профессии. Но до самого этапа "Нокауты" близкие девочки не верили в ее силы. Карина продолжает бороться за победу в шоу и свою самую большую мечту.

Карина Столаба
Карина Столаба
Фото: Канал "1+1"

В команде Джамалы за звание "Голос. Діти 5" в суперфинале соревнуются Варя Кошевая и Никита Ачкасов. Для Вари это вторая попытка дойти до финала. Девочка уже участвовала в третьем сезоне проекта и попала в команду Потапа. Тогда юная певица дошла до этапа "Бои", однако по решению их звездного тренера в проекте продолжила участие другая вокалистка. Благодаря упорной работе над собой на протяжение двух с половиной лет, в этом сезоне Варе удалось дойти до прямого эфира. Девочка хочет доказать всем, что может добиться успеха самостоятельно, без влияния своего знаменитого отца.

Варя Кошевая
Варя Кошевая
Фото: Канал "1+1"

А Никита Ачкасов идет за своей мечтой о большей сцене. Также мальчик создает сложные прически и делает профессиональный макияж. Из-за своего хобби Никите часто приходится терпеть насмешки одноклассников. Для "слепых прослушиваний" мальчик выбрал лирическую композицию "Can you feel the love tonight", развернул все тренерские кресла. "В прошлом году ко мне не повернулся ни один из тренеров. А в этом году я уже в финале. Мне так трудно в это поверить, но если долго и упорно идти к своей цели, то можно достичь любой мечты", – делится эмоциями мальчик.

Никита Ачкасов
Никита Ачкасов
Фото: Канал "1+1"

Артист Дзидзьо будет вести к победе в шоу Ярослава Карпука и Веронику Морскую. Юный самородок из из Волынской области исполнил на слепых прослушиваниях песню Элвиса Пресли Falling in love, и с первый секунд Надя Дорофеева воскликнула: "Це не дитина, ні". Джамала предположила, что на сцене приглашенный взрослый участник. Мальчик мечтает стать известным вокалистом и прославить свое село Старая Выжевка. Ярослав говорит, что проект "Голос. Діти" очень изменил его жизнь и он стал более уверенным в себе.

Ярослав Карпук
Ярослав Карпук
Фото: Канал "1+1"

Его колега по команде, семилетняя Вероника Морская из Белой Церкви, несмотря на юный возраст, уже сама пишет музыку и стихи к своим песням. Юная певица на слепых прослушиваниях пела песню "Сила" Илларии, и развернула кресло Дзидзьо. Девочка участвовала во многих вокальных конкурсах и везде занимала первые места. Вокалистка пришла на проект, чтобы не останавливаться на достигнутом и покорить самую главную сцену страны. Есть у девочки еще одна сильная мотивация к победе – мама пообещала в случае победы, купить Веронике собаку.

Вероника Морская
Вероника Морская
Фото: Канал "1+1"

Напоминаем, что в это воскресенье, во время суперфинала "Голос. Діти", телезрители смогут проголосовать за своего фаворита при помощи приложения 1+1 video. Один голос в приложении равен 8 голосам, отправленным с помощью sms и стоит 28 гривен. Функция будет активна во время голосования в прямом эфире и доступна в последней версии приложения.

Ранее мы рассказали, как прошел шестой выпуск пятого сезона шоу "Голос. Діти".

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