"Голос. Діти 5": перед кем встанет на колени Дзидзьо?

Зрители увидят второй выпуск проекта

"Голос Діти 5" Фото: пресс-служба

В это воскресенье, 26 мая, в 21:00 зрители телеканала увидят второй выпуск "слепых прослушиваний" вокального проекта "Голос. Діти 5".

Во второй день на главную вокальную сцену страны выйдет двенадцатилетняя одесситка София Бышова. В школе девочку часто сравнивают с ее любимой шведской певицей Зарой Ларсон. София вдохновилась историей певицы, которая прошла путь от участия в различных талант-шоу до мировой сцены.

"Музыка играет большую роль в моей жизнь. Это не просто хобби, я этим живу. Моя мечта стать всемирно известной певицей, чтобы задавать новые музыкальные тренды. Проект "Голос. Діти" – это первый шаг к моей цели", – рассказала юная вокалистка.

"Голос діти 5" Фото: пресс-служба

А десятилетний Егор Уманец из Одессы пришел на проект, чтобы доказать отцу, что на сцене он может достигнуть таких же высот, как и папа в профессии врача. Отец считает, что работа певца несерьёзная и что уже пора заканчивать это занятие. Мальчика даже отдали на бокс, но он вскоре оставил спорт и пошел на вокал, потому что чувствует себя счастливым, только когда поет лирические песни. Этот поступок послужил поводом для насмешек среди одноклассников. Но юный вокалист выйдет на большую сцену, чтобы доказать всем, что в музыке можно добиться впечатляющих результатов. Для слепых прослушиваний парень выбрал песню Джамалы "Шлях додому", и уже в это воскресенье телезрители узнают развернется ли звездный тренер на свою песню.

На сцену самого доброго проекта страны выйдет и десятилетняя Богдана Школьная. "Когда я пою, моя жизнь превращается в сказку. Я не вижу одним глазиком, и врачи запретили мне физические нагрузки, но петь мне всегда можно", – отметила девочка. Своей песней юная вокалистка хочет донести до всех, что нужно забыть про комплексы, страхи и открыться этому миру.

В пятом сезоне дети продолжают доказывать всем, что их таланты очень разнообразны. Так, призер кубка мира по панкратиону (смешанная борьба) Максим Комисарчук из Черновцов хочет на своем примере показать школьникам, что приложив усилия, можно добиться всего. Мальчик исполнит композицию Ed Sheeran "Perfect". Свои силы на проекте также попробует и семилетняя Вероника Морская. На счету маленькой вокалистки только победы в различных конкурсах, и на сцену "Голос. Діти" девочка мечтает покорить новую музыкальную вершину. Для слепых прослушиваний Вероника выбрала песню Илларии "Сила", но несмотря на свой возраст, уже сама пишет слова и музыку к своим песням.

Кроме того, в новом выпуске "Голос. Діти" зрители увидят, на какие акробатические трюки готов Позитив, чтобы уговорить ребенка пойти в команду "Время и Стекло", а также перед кем Дзидзьо встанет на колени. Также раскроется интрига, какого участника придет поддержать на проект Нина Матвиенко, а звездные наставники откровенно поделятся историями буллинга в школе.

"Голос діти 5" Фото: пресс-служба

Отметим, "Голос. Діти 5" – это сезон невероятных детей, которые поют как взрослые вокалисты. В пятом сезоне обновленный тренерский состав: певица и молодая мама Джамала, артист и кумир детей Дзидзьо и трендсеттеры, солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив. Ведущими станет любимая телепара украинцев – Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Напомним, ранее мы вспоминали выступления участников прошлого четвертого сезона, которые покорили всю страну.

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