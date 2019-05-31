Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Голос. Діти 5": перед кем встанет на колени Дзидзьо?

Зрители увидят второй выпуск проекта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:07
"Голос Діти 5"
"Голос Діти 5"
Фото: пресс-служба

В это воскресенье, 26 мая, в 21:00 зрители телеканала увидят второй выпуск "слепых прослушиваний" вокального проекта "Голос. Діти 5".

Во второй день на главную вокальную сцену страны выйдет двенадцатилетняя одесситка София Бышова. В школе девочку часто сравнивают с ее любимой шведской певицей Зарой Ларсон. София вдохновилась историей певицы, которая прошла путь от участия в различных талант-шоу до мировой сцены.

"Музыка играет большую роль в моей жизнь. Это не просто хобби, я этим живу. Моя мечта стать всемирно известной певицей, чтобы задавать новые музыкальные тренды. Проект "Голос. Діти" – это первый шаг к моей цели", – рассказала юная вокалистка.

"Голос діти 5"
"Голос діти 5"
Фото: пресс-служба

А десятилетний Егор Уманец из Одессы пришел на проект, чтобы доказать отцу, что на сцене он может достигнуть таких же высот, как и папа в профессии врача. Отец считает, что работа певца несерьёзная и что уже пора заканчивать это занятие. Мальчика даже отдали на бокс, но он вскоре оставил спорт и пошел на вокал, потому что чувствует себя счастливым, только когда поет лирические песни. Этот поступок послужил поводом для насмешек среди одноклассников. Но юный вокалист выйдет на большую сцену, чтобы доказать всем, что в музыке можно добиться впечатляющих результатов. Для слепых прослушиваний парень выбрал песню Джамалы "Шлях додому", и уже в это воскресенье телезрители узнают развернется ли звездный тренер на свою песню.

На сцену самого доброго проекта страны выйдет и десятилетняя Богдана Школьная. "Когда я пою, моя жизнь превращается в сказку. Я не вижу одним глазиком, и врачи запретили мне физические нагрузки, но петь мне всегда можно", – отметила девочка. Своей песней юная вокалистка хочет донести до всех, что нужно забыть про комплексы, страхи и открыться этому миру.

В пятом сезоне дети продолжают доказывать всем, что их таланты очень разнообразны. Так, призер кубка мира по панкратиону (смешанная борьба) Максим Комисарчук из Черновцов хочет на своем примере показать школьникам, что приложив усилия, можно добиться всего. Мальчик исполнит композицию Ed Sheeran "Perfect". Свои силы на проекте также попробует и семилетняя Вероника Морская. На счету маленькой вокалистки только победы в различных конкурсах, и на сцену "Голос. Діти" девочка мечтает покорить новую музыкальную вершину. Для слепых прослушиваний Вероника выбрала песню Илларии "Сила", но несмотря на свой возраст, уже сама пишет слова и музыку к своим песням.

Кроме того, в новом выпуске "Голос. Діти" зрители увидят, на какие акробатические трюки готов Позитив, чтобы уговорить ребенка пойти в команду "Время и Стекло", а также перед кем Дзидзьо встанет на колени. Также раскроется интрига, какого участника придет поддержать на проект Нина Матвиенко, а звездные наставники откровенно поделятся историями буллинга в школе.

"Голос діти 5"
"Голос діти 5"
Фото: пресс-служба

Отметим, "Голос. Діти 5" – это сезон невероятных детей, которые поют как взрослые вокалисты. В пятом сезоне обновленный тренерский состав: певица и молодая мама Джамала, артист и кумир детей Дзидзьо и трендсеттеры, солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив. Ведущими станет любимая телепара украинцев – Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Напомним, ранее мы вспоминали выступления участников прошлого четвертого сезона, которые покорили всю страну.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Голос. Діти 5": яркие выступления, которые стали хитами в сети "Голос. Діти": ТОП-5 впечатляющих фактов о новом сезоне
проект вокалист голос діти Дзидзьо
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»
«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»
54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком
54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище
Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище

Популярные статьи

Сегодня, 10:31Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Вчера, 14:29Психология

Как побороть страх: техники и практические советы от психологов

Вчера, 10:29Fun

Невесту высмеяли из-за экстремального мини на свадьбе: фото

Вчера, 10:27Шоу-бизнес

Такие счастливые: Настя Каменских и Потап показали новые фото с медового месяца

Вчера, 09:22Fun

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецы могут осуществить карьерные мечты, а Ракам — лучше не отступать от убеждений

29 маяFun

29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

29 маяFun

Разбивший яйцо на голове у политика парень внезапно разбогател

29 маяTravel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

29 маяШоу-бизнес

"Помни об этом": Настя Каменских посвятила Потапу чувственный пост

29 маяТехно

Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro

28 маяWellness

Правильное питание для похудения: каким оно должно быть

28 маяWellness

Пищевое отравление – симптомы и первая помощь

28 маяFun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

28 маяШоу-бизнес

Слава Каминская назвала причину развода с мужем

Новости партнеров

8 фраз, которые воспитывают из детей неудачников
8 фраз, которые воспитывают из детей неудачников
5 причин, по которым пары разводятся, прожив вместе десятки лет
5 причин, по которым пары разводятся, прожив вместе десятки лет
Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?
Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?
Назван самый полезный суп
Назван самый полезный суп
Поклонники не узнали сильно постаревшего Мая Абрикосова
Поклонники не узнали сильно постаревшего Мая Абрикосова
Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед
Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед
Голливудские актеры, чьи предки родились в Российской империи
Голливудские актеры, чьи предки родились в Российской империи
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь