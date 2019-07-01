"Голос. Діти 5": один из участников шоу досрочно попал в финал

Подопечный DZIDZIO растрогал тренера своим выступлением и получил путевку в суперфинал

"Голос. Діти 5": Дзидзьо досрочно отправил своего подопечного в суперфинал Фото: instagram.com/golos.dity

В воскресенье, 30 июня, состоялся шестой эфир вокального проекта "Голос. Діти 5" на телеканале "1+1". Один из вокалистов команды Дзидзьо настолько поразил тренера своим выступлением, что досрочно попал в суперфинал шоу.

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Так, Ярослав Карпук, которому выпала честь открыть шестой эфир вокального шоу, исполнил песню "Два кольори". Своим выступлением украинский Элвис Пресли настолько растрогал DZIDZIO, что звездный тренер досрочно отправил Ярослава в суперфинал "Голоса".

Дзидзьо рассказал зрителям трогательную историю о своем детстве. "Эта песня растрогала меня очень сильно, потому что я страшно люблю свою маму. Когда мне было 13 лет, она уехала, после того как умер папа, у нее было двое детей и она вынуждена была уехать за границу, чтобы заработать, чтобы у нас была возможность выучиться. И я тогда не понимал, почему у всех детей есть мама и папа", – поделился Дзидзьо.

После артист сделал неожиданное заявление, которое шокировало его коллег, участников и самого Ярослава. "Ярослав, ты у меня исключительный. Тебе не нужно здесь сидеть, иди готовься к финалу", – заявил Дзидзьо.

Таким образом, Ярослав Карпук досрочно прошел в суперфинал вокального шоу "Голос. Діти 5".

Ярослав Карпук – Два кольори – Голос. Дети 5 – 30.06.19:

Напомним, что ранее мы рассказывали, как прошел шестой выпуск проекта "Голос. Діти 5".

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