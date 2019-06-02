"Голос. Діти 5": Позитив упал к ногам участницы слепого прослушивания

Во втором эфире вокального шоу "Голос. Діти 5" участник группы "Время и Стекло" удивил зрителей "березкой"

"Голос. Діти 5": Позитив удивил зрителей акробатическими трюками Фото: Канал "1+1"

Во втором эфире вокального шоу "Голос. Діти 5" на телеканале "1+1" нешуточная борьба разгорелась между звездными тренерами. Во время слепого прослушивания перед Джамалой, группой "Время и Стекло" и Дзидзьо выступила 12-летняя София Бышова из Одессы. Участница кастинга исполнила песню "River" Bishop Briggs и зачаровала всех судей своим голосом, харизмой и драйвом. Но по правилам шоу вокалистка должна была сделать выбор в пользу одной команды.

Переманить на свою сторону юную Софию попытался участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний). Музыкант лег у ног одесситки в то время, как Надя Дорофеева рассказывала, почему девочке стоит выбрать именно их команду. Джамала попыталась оттянуть за ноги своего коллегу, сказав, что Алексей использует запрещенный прием. Затем Позитив продемонстрировал на сцене свои акробатические умения, сделав "березку", чем и добился положительного ответа от участницы.

Смотрите выступление Софии Бышовой из Одессы во втором эфире шоу "Голос. Діти 5":

Напомним, что в минувшее воскресенье, 26 мая, состоялся первый эфир 5 сезона проекта "Голос. Діти".

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