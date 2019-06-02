Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Голос. Діти 5": Позитив упал к ногам участницы слепого прослушивания

Во втором эфире вокального шоу "Голос. Діти 5" участник группы "Время и Стекло" удивил зрителей "березкой"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:00
"Голос. Діти 5": Позитив удивил зрителей акробатическими трюками
"Голос. Діти 5": Позитив удивил зрителей акробатическими трюками
Фото: Канал "1+1"

Во втором эфире вокального шоу "Голос. Діти 5" на телеканале "1+1" нешуточная борьба разгорелась между звездными тренерами. Во время слепого прослушивания перед Джамалой, группой "Время и Стекло" и Дзидзьо выступила 12-летняя София Бышова из Одессы. Участница кастинга исполнила песню "River" Bishop Briggs и зачаровала всех судей своим голосом, харизмой и драйвом. Но по правилам шоу вокалистка должна была сделать выбор в пользу одной команды.

Переманить на свою сторону юную Софию попытался участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний). Музыкант лег у ног одесситки в то время, как Надя Дорофеева рассказывала, почему девочке стоит выбрать именно их команду. Джамала попыталась оттянуть за ноги своего коллегу, сказав, что Алексей использует запрещенный прием. Затем Позитив продемонстрировал на сцене свои акробатические умения, сделав "березку", чем и добился положительного ответа от участницы.

Смотрите выступление Софии Бышовой из Одессы во втором эфире шоу "Голос. Діти 5":

Напомним, что в минувшее воскресенье, 26 мая, состоялся первый эфир 5 сезона проекта "Голос. Діти".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Голос. Діти 5": яркие выступления, которые стали хитами в сети "Голос. Діти": ТОП-5 впечатляющих фактов о новом сезоне ТОП-7 ярких выступлений на слепых прослушиваниях «Голос. Діти-4»
кастинг позитив время и стекло голос діти Голос. Діти 5
Реклама

Новости партнеров

Таисия Повалий изменилась до неузнаваемости
Таисия Повалий изменилась до неузнаваемости
Как выглядели Анастасия Решетова и Ляйсан Утяшева 10 лет назад
Как выглядели Анастасия Решетова и Ляйсан Утяшева 10 лет назад
Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Горячее блюдо для всей семьи! Будет очень вкусно
Горячее блюдо для всей семьи! Будет очень вкусно

Популярные статьи

Сегодня, 06:30Психология

Гороскоп на неделю: Близнецам нужно завести союзников, а Ракам – простить обидчиков

Вчера, 17:12Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских вернулись из свадебного путешествия

Вчера, 12:09Шоу-бизнес

Просто шок: Дима Коляденко снова позвал замуж Ирину Билык

Вчера, 11:53Fun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

Вчера, 11:29Food

Как приготовить шарлотку: ТОП-5 рецептов с яблоками

Вчера, 10:25Шоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Вчера, 07:25Психология

Как вырастить ребенка счастливым: от чего стоит отказаться родителям

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно настроиться на волну позитива, а Стрельцам – держать ситуацию под контролем

31 маяШоу-бизнес

Ольга Сумская в вышиванке спела на последнем звонке дочери: видео

31 маяАнонс

"Холостяк 9": вся правда о том, есть ли любовь после проекта

31 маяПсихология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

31 маяTravel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

31 маяFun

31 мая: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

31 маяWellness

Бананы: польза и вред для здоровья

31 маяШоу-бизнес

Хрупкая золушка: Регина Тодоренко показала свадебное платье

31 маяАнонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Новости партнеров

Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний
Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Самые хрустящие маринованные огурцы на зиму без стерилизации
Самые хрустящие маринованные огурцы на зиму без стерилизации
СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева
СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева
Даешь яйца: как похудеть на 20 кг за 30 дней
Даешь яйца: как похудеть на 20 кг за 30 дней
Самые полезные для сердца молочные продукты
Самые полезные для сердца молочные продукты
Расплата (2019) - рецензия на фильм, трейлер
Расплата (2019) - рецензия на фильм, трейлер
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь