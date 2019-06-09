"Голос. Діти 5": участница из Армении покорила тренеров исполнением украинской песни

Лиана Андреасян в третьем эфире слепых прослушиваний спела хит группы KAZKA

Голос. Діти 5: Лиана Андреасян KAZKA – Плакала Фото: YouTube

В воскресенье, 9 июня, на телеканале "1+1" вышел третий выпуск шоу "Голос. Діти 5". В слепом прослушивании приняла участие конкурсантка из Армении Лиана Андреасян, которая покорила судей и зрителей исполнением песни группы KAZKA – Плакала.

Юная вокалистка призналась, что ей очень нравится Украина и украинский язык. Приехать в Киев на "Голос. Діти 5" чтобы испытать свою удачу 14-летнюю Лиану вдохновила ее землячка, участница восьмого сезона взрослого "Голоса" Србуи Саргсян.

"Украина очень добрая и открытая. Я вижу, что в этой стране не важна национальность, здесь оценивают твои вокальные данные", – говорит Лиана Андреасян.

Смотрите выступление Лианы Андреасян – KAZKA – Плакала - "Голос. Діти" – 5 сезон – 3 выпуск:

Проникновенным исполнением полюбившегося многим хита украинской группы участница из Армении покорила тренера Дзидьо и прошла в проект "Голос. Діти 5".

Напомним, что в минувшее воскресенье во втором выпуске вокального шоу "Голос. Діти 5" появилась народная артистка Нина Матвиенко.

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