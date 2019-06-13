"Голос. Діти 5": в суперфинале выступит Нетта Барзилай

Зрители увидят выступление эпатажной израильтянки

Нетта Барзилай в купальнике Фото: instagram.com/nettabarzi

Стало известно, кто из мировых звезд выступит на грандиозном суперфинале "Голос. Діти 5", который состоится уже 7 июля в прямом эфире канала "1+1". Так, специальным гостем прямого эфира станет победительница Евровидения 2018 и участница Atlas Weekend 2019 – NETTA.

Также на сцене вокального проекта споют дуэтом триумфаторы прошлого сезона – Данелия Тулешова и её тренер – мультиартист MONATIK. Свои хиты исполнят популярная группа KAZKA, украинско-боливийская певица MICHELLE ANDRADE и группа THE HARDKISS.

Нетта Барзилай Фото: пресс-служба

Каждый желающий может попасть на "живой" концерт и увидеть выступления суперзвезд и финалистов проекта. Уже началась продажа билетов на суперфинал и генеральную репетицию пятого сезона "Голос. Діти". Таким образом зрители еще больше окунутся в атмосферу вокального проекта и насладятся выступлениями финалистов, звездных наставников и специально приглашенных артистов украинского и мирового шоубизнеса. Также впервые в истории шоу "Голос. Діти" поклонники могут купить билеты на генеральные репетиции, чтобы увидеть помимо выступлений звёзд, все самое интересное, что остаётся за кадром вокального телепроекта.

Напомним, что звездными тренерами пятого сезона стали артист Дзидзьо, молодая мама Джамала и солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив, ведущими – Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. Суперфинал и генеральная репетиция состоятся 7 июля в павильоне на ВДНХ.

Ранее мы рассказали, как прошел третий выпуск шоу "Голос. Діти 5".

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