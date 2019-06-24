"Голос. Діти 5": звездные тренеры признались, в кого были влюблены в детстве

Оказывается, Дзидзьо поклонник известной голливудской актрисы

DZIDZIO Фото: пресс-служба

В пятом выпуске шоу "Голос. Діти 5", который прошел в воскресенье, 23 июня, звездные тренеры делились интересными фактами из своей жизни. Так, Джамала и DZIDZIO рассказали, в каких знаменитостей они были влюблены в детстве.

О романах популярных звезд смотрите в этом видео:

Все началось с выступления трио из команды Время и Стекло Таисии Скомороховой, Моники Глазер и Полины Бабий, которые исполнили хит Тины Кароль - Show me your love. Маленькая Тая прямо со сцены призналась в любви Позитиву.

После этого Джамала вспомнила, о ком мечтала, будучи подростком. "Я когда была маленькой очень любила Уилла Смита. Вырезала его фото, приклеила к кровати, и каждую ночь целовала его", – призналась звезда.

Надя Дорофеева ответила тем, что в детстве ей очень нравился Александр Пономарев. Участница группы Время и Стекло также сказала, что позже, когда она стала взрослее, она влюбилась в своего будущего мужа Владимира Дантеса, с которым тогда еще не была знакома.

Дзидзьо также поддержал обсуждения своих коллег: "Когда я был маленьким, модной была София Ротару", – начал он, – "И я года на три в нее влюбился по самые уши". Музыкант добавил, что затем переключился на звезду Голливуда. "После это была Скарлетт Йоханссон", – признался Дзидзьо.

Смотрите выступление трио Таисии Скомороховой, Моники Глазер и Полины Бабий на Голос. Дети 5 от 23.06.19:

Ранее мы писали о том, как в пятом выпуске шоу "Голос. Діти 5" Надя Дорофеева рассказала о неудаче на престижном конкурсе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram