Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Голос. Діти 5": звездные тренеры признались, в кого были влюблены в детстве

Оказывается, Дзидзьо поклонник известной голливудской актрисы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:05
DZIDZIO
DZIDZIO
Фото: пресс-служба

В пятом выпуске шоу "Голос. Діти 5", который прошел в воскресенье, 23 июня, звездные тренеры делились интересными фактами из своей жизни. Так, Джамала и DZIDZIO рассказали, в каких знаменитостей они были влюблены в детстве. 

О романах популярных звезд смотрите в этом видео:

Все началось с выступления трио из команды Время и Стекло Таисии Скомороховой, Моники Глазер и Полины Бабий, которые исполнили хит Тины Кароль - Show me your love. Маленькая Тая прямо со сцены призналась в любви Позитиву.

После этого Джамала вспомнила, о ком мечтала, будучи подростком. "Я когда была маленькой очень любила Уилла Смита. Вырезала его фото, приклеила к кровати, и каждую ночь целовала его", – призналась звезда. 

Надя Дорофеева ответила тем, что в детстве ей очень нравился Александр Пономарев. Участница группы Время и Стекло также сказала, что позже, когда она стала взрослее, она влюбилась в своего будущего мужа Владимира Дантеса, с которым тогда еще не была знакома.

Дзидзьо также поддержал обсуждения своих коллег: "Когда я был маленьким, модной была София Ротару", – начал он, – "И я года на три в нее влюбился по самые уши". Музыкант добавил, что затем переключился на звезду Голливуда. "После это была Скарлетт Йоханссон", – признался Дзидзьо. 

Смотрите выступление трио Таисии Скомороховой, Моники Глазер и Полины Бабий на Голос. Дети 5 от 23.06.19:

Ранее мы писали о том, как в пятом выпуске шоу "Голос. Діти 5" Надя Дорофеева рассказала о неудаче на престижном конкурсе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Голос. Діти 5": как прошел пятый выпуск шоу Джамала показала нежное фото с сыном Группа «Время и стекло» выпустила бесшабашный клип VISLOVO
джамала время и стекло DZIDZIO голос діти Дзидзьо Голос. Діти 5
Реклама

Новости партнеров

Татьяна Кравченко впала в депрессию после съемок в «Сватах»
Татьяна Кравченко впала в депрессию после съемок в «Сватах»
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери
Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери

Популярные статьи

Сегодня, 12:15Fun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 08:07Шоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

Сегодня, 07:25Техно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

Вчера, 19:44Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:44Афиша

КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

Вчера, 10:15Техно

Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов

Вчера, 07:57Fun

23 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 23-29 июня для всех знаков зодиака

22 июняШоу-бизнес

Принц Гарри сделал резкое замечание Меган Маркл: видео

22 июняTravel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

22 июняEvents

Выпускной 2019: поздравления в прозе и открытки

22 июняFun

22 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 июняТехно

Почта отказалась доставлять смартфоны Huawei

21 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

21 июняEvents

День летнего солнцестояния 2019: приметы и традиции

21 июняFun

Из-за редкой болезни у женщины непрерывно растет грудь

Новости партнеров

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Потрясающий торт за 10 минут. Без выпечки
Потрясающий торт за 10 минут. Без выпечки
Самые вкусные не оладьи, которые вы когда-либо пробовали
Самые вкусные не оладьи, которые вы когда-либо пробовали
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Елена Корикова восхитила поклонников фигурой
Елена Корикова восхитила поклонников фигурой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь