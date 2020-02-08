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"Голос країни 10": что будет в четвертом выпуске

Владимир Остапчук появится на шоу и зачитает рэп

"Голос країни 10" Фото: пресс-служба

В воскресенье, 9 февраля, во время слепых прослушиваний на "Голосі країни 10" на сцену выйдет телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, а также поющий фермер, который ранее был известен под сценическим именем травести-дива Урсула

"Голос країни 10" продолжает поражать сильными голосами и необычными тембрами. Участниками вокального шоу становятся жители не только Украины, но и всего мира, а на кастинги приходят представители самых разных профессий, среди которых и звезды украинского шоу-бизнеса.

Так, уже в это воскресенье зрителей и тренеров ждет неожиданный сюрприз – среди участников слепых прослушиваний они увидят телеведущего и шоумена Владимира Остапчука. На сцене главного вокального шоу страны он зачитает американский рэп, чем изрядно удивит тренеров, ведь этот музыкальный жанр участники на шоу выбирают не часто.

В новом выпуске проекта также на сцену слепых прослушиваний выйдет 24-летняя Ася Хорошун, которая работает уборщицей за животными в цирке. "Для того, чтобы заниматься музыкой, мне нужны деньги, поэтому я работаю на многих работах, и одна из них – уборщица в цирке. Я помогаю следить за животными, кормить их и убирать их клетки. Впоследствии я поняла, что современный цирк – он может и должен быть без животных. У меня есть мой голос и моя маленькая мечта, чувствую, что на "Голосе страны" моя звезда может засиять" – говорит Ася. Удастся ли ей развернуть тренерские кресла, зрители узнают уже в это воскресенье.

Ася Хорошун Фото: пресс-служба

На сцену главной битвы эпохи выйдет и 18-летняя Александра Сиркашева, которая пять лет назад смело боролась за победу на сцене "Голос. Діти": "Тогда я была в команде Потапа и именно тогда поняла, что мне нужна большая сцена, я не могу без нее жить. Теперь я хочу вновь заявить о себе и показать всем, что мое место именно здесь". На слепые прослушивания девушка выбрала песню NK – "Обіцяю".

Александра Сиркашева Фото: пресс-служба

Попытается поразить тренеров своими вокальными способностями и 27-летний Юрий Самовилов, долгое время работал сценаристом развлекательных проектов "Танці з зірками" и "Голос країни". Парень давно мечтал выйти на сцену вокального шоу в качестве участника, и решил попробовать свои силы на десятом юбилейном сезоне: "Ты всегда смотришь, как люди выходят, как они переживают, и думаешь о том, что ты мог быть на их месте. Я видел эту сцену тысячи раз, но все время ее обходил. Сейчас мне судьба дала очень большой шанс изменить все, и хочется эту возможность не упустить, а использовать на максимум". На сцене Юрий исполнит легендарный хит "Englishman in New-York".

Юрий Самовилов Фото: пресс-служба

Зрителей и тренеров ждать еще один яркий участник слепых прослушиваний – 33-летний Артем Семенов. Парень начал заниматься вокалом с детства, несколько лет пел в дуэте "DejaVu", а затем начал выступать сольно в образе травести-дивы под псевдонимом Урсула, от которого впоследствии отказался. Последние несколько лет Артем занимается хозяйственной деятельностью, имеет большую ферму и собственноручно изготавливает молочную продукцию. На проект пришел, чтобы снова заявить о себе: "Творческому человеку всегда хочется быть услышанным, я готов к эксперименту и возрождению на "Голосі країни"". Поможет ли ему предыдущий опыт поразить тренеров и развернуть кресла узнаем уже в воскресенье.

Артем Семенов Фото: пресс-служба

Ранее мы писали, как прошел третий выпуск "Голосу країни 10".

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