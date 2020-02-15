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Анонс

"Голос країни 10": что будет в пятом выпуске

В это воскресенье состоится очередной этап слепых прослушиваний

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:15
"Голос країни 10"
"Голос країни 10"
Фото: Instagram

В это воскресенье, 16 февраля, во время слепых прослушиваний "Голосу країни 10" на шоу, в прошлом выпуске которого появился Владимир Остапчук, придет известная актриса сериала "Школа" Мария Кондратенко, а также поющий футболист, IT-специалист, который впервые выйдет на большую сцену, и девушка, которая пережила инсульт.

Смотрите, как тренер "Голосу країни 10" покоряет Латинскую Америку:

"Голос країни-10" продолжает удивлять сильными голосами и необычными тембрами, хотя мест в командах тренеров остается все меньше. На этой неделе эфир будет посвящен любви, ведь выходит в самое романтичное воскресенье этой зимы.

Зрителей ждет встреча с известной актрисой сериала "Школа", 20-летней Марией Кондратенко, которая играла скромную отличницу Соню. Сегодня девушка не только снимается в кино, пишет собственные песни, но и является известной блогершей, ее страница в Instagram насчитывает более 200 тысяч подписчиков. Она участвовала в первом сезоне "Голос. Діти" и прошла в команду Олега Скрипки. А в этом году Мария решила вновь покорить вокальную сцену. Для слепых прослушиваний девушка выбрала хит Billie Eilish "All good girls go to hell", но со своей аранжировкой песни. Понравится ли необычное исполнение тренерам – станет известно в это воскресенье.

Мария Кондратенко
Мария Кондратенко
Фото: пресс-служба

Напомним, что в восьмом сезоне ее коллега по сериалу Анна Тринчер смогла не только развернуть тренерские кресла, но и пройти в прямые эфиры.

Также зрителей и тренеров ждет выступление поющего футболиста Вахтанга Вахтангишвили, который подготовил подарок для зрителей: "В неделю святого Валентина я хочу спеть песню, которая уже стала современным хитом всех влюбленных – "Незабудка", белорусского исполнителя Тима Белорусских".

Вахтанг Вахтангишвили
Вахтанг Вахтангишвили
Фото: пресс-служба

В новом выпуске проекта на сцену слепых прослушиваний выйдет и Максим Перепелица. Парень работает разработчиком компьютерных и мобильных игр и впервые в жизни споет на сцене. "Когда-то на Новый год я подарил себе гитару, но не ожидал, что это так захватит и станет частью меня. Я хочу совершенствоваться как вокалист, музыкант, а "Голос країни" – это единственное место, куда мне стоит пойти, чтобы сделать это. Сейчас уже пятая неделя, и мест в командах тренеров уже очень мало. Хотя я музыкант-аматор, но я готов рвать эту сцену, чтобы попасть в шоу". Для прослушиваний парень выбрал хит Billie Eilish "Bad guy".

На сцену главной битвы эпохи выйдет и 16-летняя Зоряна Атлас, которая пережила инсульт полгода назад. "Я не могла понять, почему это случилось именно со мной. Врачи мне сказали, что я вообще не смогу петь, потому что это большая нагрузка на сосуды, но я не могу представить этого, потому что музыка – это смысл моей жизни. Мне не верится, что я здесь и буду соревноваться с более взрослыми артистами, что могу быть на их уровне. Я счастлива от этого", – говорит юная вокалистка. Девушка споет песню Andra Day "Rise up", а вот сможет ли она развернуть тренерские кресла – смотрите в воскресенье.

Зоряна Атлас
Зоряна Атлас
Фото: пресс-служба

Попытается впечатлить тренеров своими вокальными способностями и Алена Крутиенко, которая поет в заведении, совладельцем которого является Даниэль Салем. "Мы дружим уже 10 лет, и я вдохновилась его примером, когда он учувствовал в "Танцях з зірками", а затем прошел в "Голос країни". Его выступление уже в трендах YouTube, и глядя на него, я понимаю, что тоже могу изменить свою жизнь. Для меня этот проект – это победа над собой и путь, к которому я шла всю жизнь", – говорит участница. Но сможет ли Алена развернуть красные кресла и побороться с Даниэлем в вокальной битве, узнаем уже в это воскресенье.

Ранее мы рассказывали, что в 5 выпуске "Голосу країни 10" появится Оля Цибульская.

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