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"Голос країни 10": дрэг-королева в эпатажном образе устроила оперное шоу

33-летний Владимир Митей исполнил арию из оперы "Кармен"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:56

В это воскресенье, 23 февраля, во время слепых прослушиваний на сцене шоу "Голос країни 10" появился один из самых неординарных участников – Владимир Митей.

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33-летний артист выступил в образе дрэг-королевы – перевоплощение мужчины в супергротескный женский образ. На слепые прослушивания участник пришел под сценическим именем Влада Шнерн и исполнил арию из оперы "Кармен". Эпатажный образ – объемный белокурый парик, насыщенный макияж – в сочетании с оперным голосом не помог артисту пройти дальше. Никто из тренеров не развернулся к Владимиру.

Но звездные тренера – Тина Кароль, Потап с Настей Каменских, MONATIK и Dan Balan – поблагодарили парня за такое выступление. Более того, NK узнала Владимира. Оказывается, они пересекались за кулисами награждения премий M1 Music Awards, которое состоялся в Киеве прошлой осенью.

Ранее мы рассказывали, как прошел четвертый выпуск шоу "Голос країни 10". Также Тина Кароль и Дан Балан спели романтичный хит вместе с участницей "Голосу країни 10".

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шоу вокал Голос країни 10
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